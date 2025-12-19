LA PRENSA Verifica y EH Verifica abren ciclo de conversatorios post electorales en la UTH de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Con el objetivo de analizar el impacto de la desinformación en el proceso democrático y fortalecer la alfabetización mediática, LA PRENSA Verifica y EH Verifica iniciaron el miércoles 17 de diciembre un ciclo de conversatorios tras las elecciones generales, arrancando con un encuentro en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), campus San Pedro Sula.

La jornada marca el comienzo de una agenda de diálogo público orientada a explicar, verificar y exponer cómo contenidos falsos o manipulados circularon durante el periodo electoral, qué narrativas se repitieron con mayor fuerza y de qué manera pudieron influir en la conversación pública, la percepción ciudadana y la toma de decisiones.

Durante el conversatorio en la UTH, los equipos de verificación compartieron ejemplos de desinformación detectada en redes sociales y mensajería instantánea, así como las rutas más comunes de difusión: páginas anónimas, cuentas coordinadas y cadenas reenviadas sin contexto.

También se abordaron los formatos más frecuentes —imágenes alteradas, videos recortados, titulares engañosos y afirmaciones sin evidencia— y las señales de alerta que ayudan a identificarlos.

El espacio, dirigido a estudiantes, docentes y público general, busca convertir la experiencia electoral en una oportunidad de aprendizaje: cómo se comprueba una afirmación, qué fuentes son confiables, cómo se rastrea el origen de un contenido y por qué la verificación es clave para reducir el impacto de rumores y falsedades en momentos de alta polarización.

LA PRENSA Verifica y EH Verifica explicaron que este ciclo pretende ir más allá del “desmentido” puntual. La meta es promover conversaciones informadas sobre el ecosistema digital y la responsabilidad compartida entre medios, ciudadanía, plataformas y actores públicos para frenar la viralización de contenido falso.

Además del diagnóstico de lo ocurrido en las elecciones generales, los conversatorios incluyen herramientas prácticas: pasos rápidos para verificar antes de compartir, cómo usar búsquedas inversas de imágenes, cómo detectar cuentas sospechosas y cómo diferenciar una opinión de un dato verificable.

Tras el encuentro en la UTH de SPS, ambas iniciativas adelantaron que el ciclo se extenderá con nuevas sesiones en otros espacios educativos y comunitarios, con el propósito de acercar la verificación a más personas y reforzar el pensamiento crítico frente a la desinformación.

Los detalles de próximas fechas, sedes y modalidades de participación serán anunciados en los canales oficiales de LA PRENSA Verifica y EH Verifica .