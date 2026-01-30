Al 30 de enero, es falso que EUA pidió en extradición a Manuel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Estados Unidos ordenó la extradición del expresidente de Honduras (2006-2010) Manuel Zelaya Rosales, por presuntos vínculos en la fabricación de sustancias ilícitas. Sin embargo, la información es falsa. EH Verifica consultó con Melvin Duarte, director de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, quien confirmó que no existe ninguna solicitud de extradición contra el exmandatario. Además, no se encontró confirmación en medios de comunicación y fuentes confiables sobre el caso. "Se confirma que Estados Unidos ha pedido en EXTRADICION al ex presidente José Manuel Zelaya Rosales por conspiración para frabricar sustancias ilícitas", dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook que circula desde el 29 de enero de 2026.

Manuel Zelaya es el coordinador del partido de gobierno y fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009, siendo derrocado ese año tras un golpe de Estado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras recibió una orden de extradición procedente del gobierno de Estados Unidos. La notificación corresponde a un proceso legal iniciado por autoridades estadounidenses, que requiere la evaluación y eventual autorización de la CSJ para que un ciudadano hondureño pueda ser trasladado al país norteamericano para responder ante la justicia. Hasta el momento, las autoridades judiciales hondureñas no han divulgado el nombre del involucrado ni detalles sobre los cargos que motivan la solicitud. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que los magistrados se encuentran revisando la petición conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando el debido proceso y los derechos del presunto implicado.

Nada lo prueba