Alcaldía amplía plazo para el pago de impuestos municipales hasta el 16 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció una prórroga para la declaración y pago de diversos impuestos y tasas municipales, otorgando a los contribuyentes más tiempo para cumplir con sus obligaciones tributarias correspondientes al año 2026.

De acuerdo con la municipalidad, la medida fue aprobada mediante el Acuerdo No. 010-2026 de la Corporación Municipal y aplica al pago de los impuestos Personal o Vecinal; Industrias, Comercio y Servicios; Extracción y Explotación de Recursos, así como a las tasas municipales, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 31 de enero de 2026.

"El nuevo plazo para realizar estos pagos será hasta el lunes 16 de febrero de 2026”, brindando así un margen adicional a personas naturales y jurídicas.