Corporación Municipal suspende Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en la gestión de Jorge Aldana

La decisión se adoptó luego de que la Cámara Hondureña de la Construcción, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa , la Cámara Hondureña de Consultores, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros manifestaran, de manera coincidente, su oposición al proceso mediante el cual el PMOT fue aprobado por la corporación saliente. Los gremios señalaron falta de consenso, diálogo técnico y participación adecuada durante su formulación y aprobación.

Tegucigalpa, Honduras.- La Corporación Municipal del Distrito Central, a iniciativa del alcalde Juan Diego Zelaya, aprobó la suspensión de la aplicación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), tras atender observaciones técnicas y objeciones planteadas por distintos sectores representativos del país.

Como parte de los acuerdos, además de suspender su aplicación, la Corporación Municipal ordenó la instalación de una mesa técnica con representación de los gremios profesionales y cámaras empresariales, con el objetivo de construir un consenso amplio, técnico y responsable previo a una eventual aprobación definitiva y su correspondiente publicación conforme a ley.

En la sesión realizada el pasado 26 de enero, el pleno municipal nombró al secretario municipal, César Pinto; el auditor municipal, Jordy Emmanuelle Díaz; y al tesorero municipal, Bayron Guevara , como parte del proceso de fortalecimiento institucional y orden administrativo de la nueva administración.

Por otra parte, el alcalde Juan Diego Zelaya informó sobre la situación financiera de la Alcaldía del Distrito Central, detallando que la deuda acumulada asciende a aproximadamente 11 mil millones de lempiras.

En ese contexto, la corporación autorizó al edil a gestionar y estructurar financiamientos y soluciones financieras para sanear las finanzas municipales, reactivar la inversión pública y poner en marcha proyectos actualmente paralizados.