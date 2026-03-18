Vecinos frustran supuesto intento de rapto de un menor en Yoro

Según relató la madre del niño, el hecho ocurrió cuando el menor salía de clases y fue abordado por la sospechosa, quien presuntamente lo habría intimidado con un arma blanca para obligarlo a acompañarla. La rápida intervención de la progenitora evitó que la situación pasara a mayores.

Yoro, Honduras.- Una mujer fue retenida por pobladores la tarde del martes, tras ser acusada de intentar llevarse a un menor de edad en las cercanías de la escuela Petronila Villalobos , ubicada en el barrio Pénjamo, en El Progreso, Yoro.

Tras percatarse de lo ocurrido, vecinos del sector acudieron en apoyo y lograron reducir a la mujer, manteniéndola bajo vigilancia mientras solicitaban la presencia de las autoridades.

Testigos señalaron que durante el incidente se vivieron momentos de tensión, debido al forcejeo y la reacción de los presentes ante la gravedad del hecho.

De acuerdo con la madre del menor, la sospechosa permaneció retenida por cerca de una hora, hasta que agentes policiales llegaron al lugar para hacerse cargo de la situación.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer ni han brindado detalles sobre las acciones legales que se seguirán en su contra.