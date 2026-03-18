Matan hombre y le dejan rótulo: "por no respetar las mujeres casadas"

La víctima, aún no identificada, fue dejada en medio de la calle, semidesnuda y con múltiples golpes y heridas de bala en su cuerpo. A pocos centímetros del cadáver, los responsables abandonan una rótulo de color verde con la leyenda: “Por no respetar a las mujeres casadas”.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en la entrada principal de la colonia La Roca de Cristo, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

“Yo creo que ese muchacho no es de acá, porque no lo conocemos”, expresó un vecino de la zona, quien además comentó que “los hombres deben respetar a las mujeres”, en alusión al mensaje dejado junto al cuerpo.

Hasta las 7:00 de la mañana, elementos de la Policía Nacional no se habían hecho presentes en el lugar. La situación impidió que varios residentes salieran de la colonia, ya que el cadáver fue abandonado en la única vía de acceso al Segundo Anillo de la ciudad industrial.

De acuerdo con las primeras versiones, el crimen habría ocurrido durante la madrugada. El fallecido vestía una calzoneta color café y presentaba un tatuaje en la parte inferior de una de sus piernas.

El cuerpo mostraba signos de violencia extrema, con golpes y disparos, y evidencias de que los agresores le bajaron la calzoneta para dejar expuestas sus partes íntimas.