Muerte de joven motociclista quedó grabada en la cámara de seguridad de un mercadito

Tegucigalpa, Honduras.- Sólo medio kilómetro había recorrido con su motocicleta recién comprada en un consecionario, cuando una decisión imprudente le costó la vida a una joven, la mañana de este jueves.
Kellin Julissa Flores Almendares, de 25 años de edad, fue aplastada por un pesado camión cisterna, distribuidor de agua potable, cuando transitaba por el kilómetro cuatro de la carretera CA-5 sur.
Eran aproximadamente las 6:20 de la mañana, cuando Kellin Julissa pasaba a inmediaciones de la colonia Lomas del Tizatillo, a sólo un minuto de haber salido de su trabajo, en una gasolinera ubicada frente a la residencial San Sebastián, después de haber hecho el turno de noche.
En un video grabado por la cámara de seguridad de un negocio ubicado en el lugar antes descrito, se puede observar que la motocicleta que manejaba Kellin fue arroyada por el camión cisterna, por el lado derecho, pasando por encima de la humanidad de la joven mujer.
En el archivo videográfico no se logra observar con claridad si hubo una maniobra de rebase por parte de Kellin o en su defecto, fue alcanzada por la cisterna y luego el conductor del camión hizo un viraje hacia la derecha, que desestabilizó a la motociclista.
Esos detalles de la dinámica del accidente vial, con desenlace fatal, deberán de ser investigados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en el caso de existir responsabilidad del motorista del camión o si fue imprudencia de la ahora fallecida.
Madre de una niña
En estado grave fue trasladada por una ambulancia hasta la sala de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero minutos después de haber sido ingresada, falleció.
Kellin Flores era originaria del municipio de Ojojona, término municipal en el que también tenía su domicilio, en el barrio Yucanteca. Vivía en unión libre con su pareja sentimental y era madre de una niña de tres años de edad. El próximo 31 de mayo cumplía 26 años de edad.
Su cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP), a las 10:40 de la mañana, y en horas de la tarde, fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron hasta Ojojona.