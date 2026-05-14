  1. Inicio
  2. · Sucesos

Muerte de joven motociclista quedó grabada en la cámara de seguridad de un mercadito

En el video que ha circulado en redes sociales no se observa con claridad cómo sucedió el percance; sí hubo una imprudencia de ella o del camionero

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 16:45

Tegucigalpa, Honduras.- Sólo medio kilómetro había recorrido con su motocicleta recién comprada en un consecionario, cuando una decisión imprudente le costó la vida a una joven, la mañana de este jueves.

Kellin Julissa Flores Almendares, de 25 años de edad, fue aplastada por un pesado camión cisterna, distribuidor de agua potable, cuando transitaba por el kilómetro cuatro de la carretera CA-5 sur.

Eran aproximadamente las 6:20 de la mañana, cuando Kellin Julissa pasaba a inmediaciones de la colonia Lomas del Tizatillo, a sólo un minuto de haber salido de su trabajo, en una gasolinera ubicada frente a la residencial San Sebastián, después de haber hecho el turno de noche.

Acababa de comprar su moto: Kellin Flores, joven madre que murió arrollada por cisterna

En un video grabado por la cámara de seguridad de un negocio ubicado en el lugar antes descrito, se puede observar que la motocicleta que manejaba Kellin fue arroyada por el camión cisterna, por el lado derecho, pasando por encima de la humanidad de la joven mujer.

En el archivo videográfico no se logra observar con claridad si hubo una maniobra de rebase por parte de Kellin o en su defecto, fue alcanzada por la cisterna y luego el conductor del camión hizo un viraje hacia la derecha, que desestabilizó a la motociclista.

Esos detalles de la dinámica del accidente vial, con desenlace fatal, deberán de ser investigados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en el caso de existir responsabilidad del motorista del camión o si fue imprudencia de la ahora fallecida.

Joven motociclista que perdió la vida en accidente en la carretera al sur deja una niña de tres años

Madre de una niña

En estado grave fue trasladada por una ambulancia hasta la sala de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero minutos después de haber sido ingresada, falleció.

Kellin Flores era originaria del municipio de Ojojona, término municipal en el que también tenía su domicilio, en el barrio Yucanteca. Vivía en unión libre con su pareja sentimental y era madre de una niña de tres años de edad. El próximo 31 de mayo cumplía 26 años de edad.

Su cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP), a las 10:40 de la mañana, y en horas de la tarde, fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron hasta Ojojona.

Motociclista pierde una pierna tras colisionar con camión cisterna en carretera al sur

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias