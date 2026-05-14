Alcaldía de La Ceiba construye espigones que frenará erosión de playas

Atlántida, Honduras.- Con el objetivo de frenar el avance implacable del mar en La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras, la municipalidad ceibeña puso en marcha un ambicioso proyecto de protección costera, mediante la construcción de espigones en puntos estratégicos de la ciudad. La primera etapa de esta obra de mitigación, que también busca maximizar la recuperación de playa, contempla la edificación de cinco espigones: Uno en barrio Inglés, dos en barrio El Higuerito y dos espigones más en el Paseo de los Ceibeños, contiguo al área de parqueo y el otro frente a colonia Los Maestros. Estas estructuras poseen dimensiones que varían entre los 35, 50 y hasta 70 metros de largo, diseñadas para actuar como barreras que permitan la acumulación de arena de forma natural. Más allá de la estética, el proyecto surge como una medida de emergencia técnica. El ingeniero municipal, Luis Mejía, explicó que la erosión representaba una amenaza directa para el sistema de saneamiento de la ciudad.

"Hemos tenido bastante erosión que nos ha afectado con la tubería de las plantas de tratamiento; se corría el riesgo de que estas aguas cayeran al mar sin el debido tratamiento", señaló Mejía. Asimismo, el ingeniero destacó que esta obra busca detener la pérdida de viviendas que ha afectado históricamente a los vecinos de barrio Inglés y El Higuerito, quienes han visto cómo el mar reclama sus terrenos.

El costo total del proyecto asciende a los 13 millones de lempiras, ejecutados con fondos municipales. La inversión no solo cubre las barreras de piedra, sino también, inversión de más de un millón en la estación elevadora de la colonia Miramar y la planta de tratamiento de barrio Inglés. Sustitución de 300 metros lineales de tubería principal, la cual presentaba fallas severas debido al daño provocado por el oleaje en el área de influencia de las plantas de tratamiento.

Ya hay frutos

Los resultados del proyecto han comenzado a ser visibles de forma casi instantánea. Según las autoridades, a pocos días de haber iniciado, ya se observa la formación de varios metros de playa nueva. Se estima que la construcción de los espigones finalice en un plazo de un mes, para proceder de inmediato con la instalación de la nueva tubería. "Esperamos que para el Feriado Morazánico ya contemos con una extensión considerable de playa para el disfrute de los visitantes", añadió Mejía.