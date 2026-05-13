Temperaturas extremas azotan Choluteca: 169 olas de calor en 30 años

Tegucigalpa, Honduras.- Choluteca ha reportado históricamente el promedio de temperaturas más altas de Honduras, que terminan en olas de calor cuando se mantienen de forma sostenida. Desde 1991 hasta 2020 (en 30 años) este departamento ha registrado 169 olas de calor. Este fenómeno se han intensificado con el cambio climático y la variabilidad natural, como el fenómeno de El Niño y la canícula, al punto que anualmente ocurren con más frecuencia. El estudio "Olas de calor para Choluteca, Honduras", realizado por Carlos Alfaro, Jorge I. Castellanos, Gabriela Reyes, Mildred Santos y Víctor Ortega del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), así como la Cruz Roja, explica que las olas de calor ocurren cuando en un periodo de tres o más días consecutivos la temperatura máxima diaria es superior al 90% de los registros históricos, es decir, solo 10 de cada 100 de los valores registrados para un día específico han sido así de calurosos en el pasado. Este umbral requiere de monitoreo y vigilancia. En ese sentido, el 72% de los años presentaron al menos una ola de calor en el periodo analizado. También se reportaron incidentes con calor aún más extremo, llegando a temperaturas sostenidas arriba del 95% del registro histórico (percentil 95), en otras palabras, cuando el 5% de los registros alcanzó ese nivel. Esto ocurre en los meses más críticos: marzo, abril, mayo, julio y agosto, cuando las temperaturas oscilan entre los 38 y 40 grados centígrados o los superan, representando un riesgo para la salud. En el caso del percentil 99, que se refiere al calor excepcional y muy poco habitual, ocurre cuando el 1% de los registros alcanzan temperaturas a ese nivel, en muchos casos, superiores a los 40 grados; esta situación se ha presentado en los últimos días.





Además, el fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) es el factor que más ha influido en el calor extremo en Choluteca, aunque las temperaturas más altas coinciden con el cénit solar (que ocurre entre el 27 de abril y 17 de agosto). Jorge Castellanos, uno de los meteorólogos de Cenaos que participó en la investigación, detalló que "se encontró que para el mes de mayo, por ejemplo, (había) temperaturas arriba de 39 (grados), ya se consideran bastante atípicas, 39 o 40 grados, y que en los últimos años la presencia o la persistencia de olas de calor estaba siendo mayor". "Es decir, que teníamos años que estaban siendo cada vez más cálidos y eso estaba dando lugar a que se presentaran cada vez temperaturas más extremas y olas de calor más intensas con periodos de duración más largos", amplió. Dijo que existe una relación directa de la presencia del fenómeno El Niño con las olas de calor, porque provoca que la intensidad de las horas de calor sea mayor. "Debido al cambio climático estos fenómenos tienden a ser cada vez más frecuentes y severos, lo que incrementa el número de personas afectadas y la gravedad de las consecuencias. Sin la implementación de medidas de mitigación adecuadas, las repercusiones sobre la salud pública y la calidad de vida serán cada vez mayores", advirtió el experto. Recordó que "las olas de calor representan un riesgo significativo para la salud, la productividad y el bienestar humano. Sus efectos se manifiestan con mayor frecuencia e intensidad en personas con comorbilidades, como hipertensión y diabetes, y pueden incluir síntomas como dolores de cabeza, deshidratación, mareos y llegar a golpes de calor".





Años con más olas de calor

El informe menciona que 1987 reportó 13 olas de calor. En ese año, según el informe, predominó el fenómeno de El Niño y "presenta una distribución dispersa de eventos de OC (olas de calor) durante todo el año". En 1997 también hubo 17 olas de calor. En ese año también predominó El Niño. Para 1991 hubo 12 eventos, uno de ellos de calor extremo, que ameritó realizar alertas por el peligro para la población, ya que las temperaturas extremas provocan deshidratación y golpes de calor. En las últimas décadas la incidencia no ha aumentado la intensidad, pero sí ha sido más recurrente. Por ejemplo, en 2014 hubo 10 eventos, mientras que en 2015 se registraron 25 olas de calor, de las que cuatro fueron muy extremas. Ese año, el país fue afectado por El Niño de forma muy extrema, incluso fue catalogado globalmente como uno de los eventos más intensos y devastadores de la historia meteorológica reciente, por su impacto en la población y seguridad alimentaria. En 2019, cuando nuevamente se reportó el fenómeno de El Niño, se contabilizaron 17 olas de calor, cuatro de ellas extremas; en 2020 solo hubo dos. Los datos históricos, incluso, mencionan que en los 30 años analizados hubo 94 olas de calor en el percentil 90 (requieren vigilancia), 56 con el percentil 95 (alerta por calor extremo) y 19 con el percentil 99 (calor excepcional).

Para Nabil Kawas, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las olas de calor siempre han ocurrido. Incluso, las personas de Choluteca ya están acostumbradas a las temperaturas altas, pero reprochó que no se está previniendo.



"Las olas de calor todos los años las tenemos. No sé por qué nos asustamos. Deberíamos más bien de prepararnos para esas olas de calor. Esa es otra cosa, que siempre hablamos de prevención. Las instituciones del gobierno hablan de prevención. Las ONGs hablan de prevención, pero nadie hace prevención. Que ese es otro problema gravísimo que nosotros tenemos", lamentó.



"Pero, ¿cómo se previene? ¿Cómo se hace para prevenir? ¿Qué es lo que hay que prevenir? Y para eso depende del sector en el que uno está. Si yo estoy en el sector agrícola, bueno, tengo que ver qué tipo de grano puedo sembrar, que aguante sequías o altas temperaturas y que no se me arruine la producción. Si estoy en el sector agua, entonces tengo que tener el cuidado de guardar agua, de hacer reservorios de agua. Eso es prevenir, actuar, hacer, hacer actividades que sean de prevención", dijo.





Recordó que desde Cenaos emitieron un cuadro por sector en el que se detalla las medidas preventivas a tomar por olas de calor. Para educación, ejemplificó, sugiere clases virtuales, pero también cambiar el horario en el que los estudiantes van a los centros educativos, para que cuando haya más calor, tipo 3:00 de la tarde, los niños ya estén en sus casas. Estas medidas preventivas se pueden aplicar en otros sectores, insistió Kawas, incluso en aquellos trabajos o actividades en los que las personas ya estén acostumbrados al calor o inclemente sol, pero no está de más prevenir.