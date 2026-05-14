Gobierno actualizará mapa del corredor seco para enfrentar impacto climático

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de focalizar políticas públicas, fortalecer la prevención y mejorar las estrategias de respuesta frente a fenómenos climáticos, autoridades hondureñas anunciaron la actualización del mapa del corredor seco. Según informaron, la revisión territorial permitirá mejorar la planificación institucional, la toma de decisiones y la atención de comunidades vulnerables afectadas por la variabilidad climática. Las autoridades señalaron que desde hace 14 años no se realiza una actualización integral del mapa, situación que limita la disponibilidad de información actualizada sobre las zonas más impactadas por sequías y otros eventos asociados al clima.

En Honduras, el corredor seco está conformado por alrededor de 140 municipios ubicados en los departamentos de Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, La Paz, Lempira, Intibucá y Ocotepeque. Esta región se caracteriza por períodos recurrentes de sequía provocados por la escasez de lluvias, condición que afecta principalmente la agricultura de subsistencia y la seguridad alimentaria de miles de familias.

Revisión técnica del territorio

La actualización permitirá contar con datos más precisos para identificar con mayor claridad los municipios que integran esta zona vulnerable del país. Este proceso incluirá una revisión técnica exhaustiva que permitirá redefinir los criterios utilizados para delimitar el corredor, tomando en cuenta nuevas variables climáticas, sociales y productivas que influyen en la vulnerabilidad de los territorios. El trabajo se desarrollará con el acompañamiento de Julián Carrazón, Oficial de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Mesoamérica.