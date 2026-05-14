CPH condena agresión de Guardia de Honor Presidencial contra periodistas durante ascensos militares

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodista de Honduras (CPH) condenó este jueves las acciones protagonizadas por miembros de la Guardia de Honor Presidencial contra los periodistas Edy Quintero y Flabio Pavón del noticiero Hoy Mismo, durante la cobertura a la ceremonia de ascensos en las Fuerzas Armadas.
La denuncia pública señala que los periodistas fueron objeto de agresiones y restricciones mientras realizaban su trabajo informativo, situación que generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y colegas de la prensa nacional.
⚪️🟡REPUDIABLE AGRESIÓN🟡⚪️— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) May 14, 2026
Condenamos esta imagen que provocaron los miembros de la Guardia de Honor Presidencial(GHP), en contra de varios colegas de la prensa, en especial de nuestro colega Edy Quintero del noticiero Hoy Mismo.
El llamado enérgico a la máxima autoridad de las... pic.twitter.com/Lhh3VZgNPy
En el pronunciamiento del CPH, que califica estas acciones como "repudiable agresión", se hizo un llamado directo a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas para que intervengan y adopten medidas que eviten la repetición de este tipo de incidentes contra comunicadores.
Asimismo, se pidió fortalecer la capacitación y formación de los miembros de la institución castrense sobre el trato adecuado hacia periodistas y equipos de prensa durante actividades oficiales y coberturas públicas.
El gremio advirtió que este tipo de acciones revive episodios cuestionados del pasado relacionados con restricciones al ejercicio periodístico, por lo que insistieron en la necesidad de garantizar el respeto a la libertad de prensa y al trabajo informativo.