CPH condena agresión de Guardia de Honor Presidencial contra periodistas durante ascensos militares

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodista de Honduras (CPH) condenó este jueves las acciones protagonizadas por miembros de la Guardia de Honor Presidencial contra los periodistas Edy Quintero y Flabio Pavón del noticiero Hoy Mismo, durante la cobertura a la ceremonia de ascensos en las Fuerzas Armadas.

La denuncia pública señala que los periodistas fueron objeto de agresiones y restricciones mientras realizaban su trabajo informativo, situación que generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y colegas de la prensa nacional.