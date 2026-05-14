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CPH condena agresión de Guardia de Honor Presidencial contra periodistas durante ascensos militares

El CPH exige a las Fuerzas Armadas investigar lo ocurrido, tomar medidas correctivas y garantizar el respeto a la libertad de prensa durante coberturas informativas

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 14:08
CPH condena agresión de Guardia de Honor Presidencial contra periodistas durante ascensos militares

Momento en que el periodista Hedy Quintero fue tomado por el cuello por un miembro de la Guardia de Honor Presidencial durante la ceremonia de ascensos militares.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodista de Honduras (CPH) condenó este jueves las acciones protagonizadas por miembros de la Guardia de Honor Presidencial contra los periodistas Edy Quintero y Flabio Pavón del noticiero Hoy Mismo, durante la cobertura a la ceremonia de ascensos en las Fuerzas Armadas.

La denuncia pública señala que los periodistas fueron objeto de agresiones y restricciones mientras realizaban su trabajo informativo, situación que generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y colegas de la prensa nacional.

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En el pronunciamiento del CPH, que califica estas acciones como "repudiable agresión", se hizo un llamado directo a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas para que intervengan y adopten medidas que eviten la repetición de este tipo de incidentes contra comunicadores.

Asimismo, se pidió fortalecer la capacitación y formación de los miembros de la institución castrense sobre el trato adecuado hacia periodistas y equipos de prensa durante actividades oficiales y coberturas públicas.

El periodista Hedy Quintero fue víctima de agresiones por parte de miembros de la Guardia de Honor Presidencial.

El periodista Hedy Quintero fue víctima de agresiones por parte de miembros de la Guardia de Honor Presidencial.

 (Foto: EL HERALDO.)

El gremio advirtió que este tipo de acciones revive episodios cuestionados del pasado relacionados con restricciones al ejercicio periodístico, por lo que insistieron en la necesidad de garantizar el respeto a la libertad de prensa y al trabajo informativo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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