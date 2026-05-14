"Le deseo que se recupere para que pague en la cárcel": Kilvett Bertrand sobre Carlos Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, lanzó fuertes cuestionamientos contra el exdiputado de Libertad y Refundación (Libre) y exsecretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya, al asegurar que debería ser "capturado". “Quien sí debería ser capturado es Carlos Zelaya, que al parecer está enfermo, le deseo que se recupere, pero que se recupere para que pueda pagar el tiempo de cárcel", afirmó el diputado. Además, cuestionó que "Carlos no tiene requerimiento porque fue él quien juramentó a el exfiscal Johel Zelaya”.

Cabe recordar que, a Zelaya se le involucra en un llamado narcovideo que fue grabado en 2013. En ese material audiovisual, que salió a la luz pública en 2024, Carlos Zelaya aparece presuntamente negociando la entrega de 650 mil dólares destinados a la campaña política del partido Libre. La difusión del video provocó una crisis política dentro del oficialismo y terminó con la renuncia de Zelaya a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional en septiembre de 2024. Posteriormente, el exparlamentario compareció ante el Ministerio Público el 31 de agosto de ese mismo año para rendir declaraciones sobre el caso.