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Ascienden 148 oficiales de las Fuerzas Armadas al grado inmediato superior

Entre los ascendidos está mañana se encuentra el general de brigada y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 10:38

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 148 oficiales de las Fuerzas Armadas comprendidos entre los rangos de capitán y general de brigada ascienden al grado inmediato superior.

La ceremonia se realiza en el Campo de Parada Marte y es presidida por el mandatario Nasry Asfura en compañía del ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes e invitados especiales.

En la ceremonia también se encuentran presentes el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo.

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Entre los ascendidos está mañana se encuentra el general de brigada y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien asciende al grado de general de división.

Los ascensos en esta oportunidad de llevan a cabo a menos de 24 horas de haber sido aprobados en el Congreso Nacional.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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