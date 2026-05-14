Ascienden 148 oficiales de las Fuerzas Armadas al grado inmediato superior

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 148 oficiales de las Fuerzas Armadas comprendidos entre los rangos de capitán y general de brigada ascienden al grado inmediato superior.

La ceremonia se realiza en el Campo de Parada Marte y es presidida por el mandatario Nasry Asfura en compañía del ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes e invitados especiales.

En la ceremonia también se encuentran presentes el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo.