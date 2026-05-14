Motociclista pierde una pierna tras colisionar con camión cisterna en carretera al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Fuerte congestionamiento vial se registra esta mañana en la carretera salida al sur de la capital, tras registrarse un fatal accidente donde una mujer a bordo de su motocicleta colisionó con un camión cisterna.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana de este jueves, cuando la mujer colisionó contra el camión cisterna a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora.

La víctima, de quien se desconoce la identidad, fue arrastrada varios metros por la unidad pesada, sufriendo, al parecer, la amputación total de una de sus piernas.