Motociclista pierde una pierna tras colisionar con camión cisterna en carretera al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Fuerte congestionamiento vial se registra esta mañana en la carretera salida al sur de la capital, tras registrarse un fatal accidente donde una mujer a bordo de su motocicleta colisionó con un camión cisterna.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana de este jueves, cuando la mujer colisionó contra el camión cisterna a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora.
La víctima, de quien se desconoce la identidad, fue arrastrada varios metros por la unidad pesada, sufriendo, al parecer, la amputación total de una de sus piernas.
En imágenes y videos captados en el lugar se muestran rastros de sangre en el pavimento y, a pocos metros, el cuerpo de la víctima que quedó bajo la unidad.
Personas que transitaban por la zona comenzaron a brindarle ayuda, mientras miembros de las autoridades de tránsito se encontraban resguardando la escena a la espera del personal de emergencia para trasladarla a un centro asistencial.
Parte de la pierna de la fémina quedó totalmente destrozada, luego de que presuntamente el vehículo pesado la aplastara.
Se desconoce si el conductor del camión cisterna fue detenido para efectos de investigación, por lo que las autoridades tendrán que esclarecer lo ocurrido.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se encuentran en la zona aliviando el congestionamiento vial para agilizar el paso de los vehículos.