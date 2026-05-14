Sobreseimiento a conductora acusada por muerte de jugador argentino de pádel

La imputada enfrentaba cargos por homicidio con dolo eventual y conducción temeraria; sin embargo, el órgano jurisdiccional resolvió cerrar el proceso penal a su favor, decisión que ahora será impugnada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación contra el sobreseimiento definitivo otorgado a Jisil Lissette Rishmawi Massead, acusada por la muerte del jugador argentino de pádel Brayan Alexis Torres en un accidente de tránsito ocurrido en Tegucigalpa.

Según el ente acusador, durante la audiencia inicial se aportaron elementos probatorios que, a criterio de la Fiscalía, no fueron valorados de forma adecuada por el juez encargado del caso. El Ministerio Público sostiene que la resolución se fundamentó principalmente en la declaración de la acusada, pese a que la prueba de alcoholemia practicada tras el accidente reflejó 94,1 mg/100 ml de alcohol en sangre.

El informe elaborado por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) detalla que el incidente ocurrió el lunes 27 de abril, a las 3:20 de la madrugada, sobre el anillo periférico, a la altura de la colonia Villanueva de Tegucigalpa.

De acuerdo con las investigaciones, Rishmawi Massead conducía una camioneta Hyundai en la que también se transportaba Brayan Alexis Torres, quien falleció a causa del impacto.

El otro vehículo involucrado era una rastra marca Freightliner, manejado por un hombre de 27 años, la cual se encontraba estacionada temporalmente y contaba, según el reporte, con las señales preventivas correspondientes, incluyendo luces intermitentes y un cono fosforescente.