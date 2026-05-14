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El BCIE revisará ajuste salarial de sus autoridades

Salario de la presidencia es de 230,000 dólares anuales y de $200,000 al año para cada director

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 00:00
El BCIE revisará ajuste salarial de sus autoridades

No obstante, uno de los puntos que más despierta la atención es el número 9 que se refiere a la “revisión de la retribución de los puestos de directores, de presidenta ejecutiva y de contralor”.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras.- La 67 asamblea de gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se realizará en Oviedo, España el próximo 26 de junio.

La agenda preliminar contempla 10 puntos que serán abordados por los gobernadores, quienes son los secretarios de Hacienda o Finanzas de los países miembros, en su calidad de propietarios, y el presidente del Banco Central como gobernador suplente.

No obstante, uno de los puntos que más despierta la atención es el número 9 que se refiere a la “revisión de la retribución de los puestos de directores, de presidenta ejecutiva y de contralor”.

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El salario más alto en el Banco Centroamericano, con oficina principal en Tegucigalpa, corresponde a la presidencia ejecutiva, quien devenga 230,000 dólares anuales netos, más $22,000 al año adicionales. Este cargo tiene una duración de cinco años y puede ser reelecto por un periodo igual.

El vicepresidente devenga 210,000 dólares anuales. En el caso del contralor el salario anual es de 190,000 dólares.

En cuanto a los 13 directores, el salario vigente anual es de 200,000 dólares, más otros beneficios y así rondar $20,000 dólares netos al mes.

Los directores representan a los países fundadores: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Además, Panamá, República Dominicana, México, España, Taiwán, Argentina, Colombia y Corea del Sur.

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No obstante, fuentes internas del BCIE confiaron que el funcionario mejor pagado es el secretario, quien devenga 250,000 dólares anuales y es de nacionalidad hondureña.

Los salarios de los funcionarios y empleados del Banco Centroamericano están exentos del pago de impuestos.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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