El BCIE revisará ajuste salarial de sus autoridades

Tegucigalpa, Honduras.- La 67 asamblea de gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se realizará en Oviedo, España el próximo 26 de junio.

La agenda preliminar contempla 10 puntos que serán abordados por los gobernadores, quienes son los secretarios de Hacienda o Finanzas de los países miembros, en su calidad de propietarios, y el presidente del Banco Central como gobernador suplente.

No obstante, uno de los puntos que más despierta la atención es el número 9 que se refiere a la “revisión de la retribución de los puestos de directores, de presidenta ejecutiva y de contralor”.