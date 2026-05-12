El 88.5% de las nuevas unidades edificadas correspondieron a viviendas

Tegucigalpa, Honduras.- De las 9,185 nuevas unidades de construcción edificadas en el 2025, el área residencial concentró 8,133 unidades, es decir el 88.5%.

Así se destaca en el reporte sobre resultado de la encuesta de construcción de obras privadas techadas al cuarto trimestre de 2025 elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO.

Del total de estas unidades, 7,911 correspondieron a viviendas y 222 a apartamentos que fueron el principal motor de la oferta de proyectos de construcción.

"Las obras comerciales sumaron 861 nuevas unidades, manteniendo una participación significativa; en tanto, el sector servicios registró 176 unidades y la industria incorporó 15 obras", resalta el informe.

De 5% equivalente a 487 unidades edificadas fue la caída interanual reportada al cierre de 2025 atribuido por una parte al incremento en el precio de los materiales de construcción y al menor otorgamiento de préstamos a través del fondo de inversión entre el BCH y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).