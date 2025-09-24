¿Cuántas personas, vehículos y viviendas están aseguradas en el 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Los seguros son instrumentos para la protección frente a las consecuencias de los riesgos y eventos inesperados.

Pero ¿cuántas personas, vehículos y viviendas se encuentran aseguradas en la actualidad en el territorio hondureño?

Según cifras de la Cámara Hondureña de Aseguradores (Cahda) a las que tuvo acceso EL HERALDO, hay 59,000 personas naturales que disponen de un seguro de vida individual y más de 29,000 de estas tienen un seguro médico privado.

En el caso de las viviendas hay 121,000 aseguradas y 217,500 automotores amparados bajo un seguro.

Los bienes inmuebles empresariales también se encuentran asegurados, específicamente 27,000 y a 21,200 empresas poseen un resguardo de sus activos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A nivel empresarial, 4,000 de este tipo de organizaciones facilitan un seguro privado de salud a alrededor de 330,000 empleados.

Además, 10,429 empresas amparan a sus trabajadores con un seguro de vida.