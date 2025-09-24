  1. Inicio
¿Cuántas personas, vehículos y viviendas están aseguradas en el 2025?

A nivel nacional puede haber más bienes también automotores amparados bajo un seguro que ciudadanos, pero cada vez más se buscan servicios de aseguradoras

Por 12 compañías está conformado el sector asegurador hondureño, ofreciendo distintos productos a la población, siendo los más populares los seguros de vida y contra incendios.

Tegucigalpa, Honduras.- Los seguros son instrumentos para la protección frente a las consecuencias de los riesgos y eventos inesperados.

Pero ¿cuántas personas, vehículos y viviendas se encuentran aseguradas en la actualidad en el territorio hondureño?

Según cifras de la Cámara Hondureña de Aseguradores (Cahda) a las que tuvo acceso EL HERALDO, hay 59,000 personas naturales que disponen de un seguro de vida individual y más de 29,000 de estas tienen un seguro médico privado.

En el caso de las viviendas hay 121,000 aseguradas y 217,500 automotores amparados bajo un seguro.

Los bienes inmuebles empresariales también se encuentran asegurados, específicamente 27,000 y a 21,200 empresas poseen un resguardo de sus activos.

A nivel empresarial, 4,000 de este tipo de organizaciones facilitan un seguro privado de salud a alrededor de 330,000 empleados.

Además, 10,429 empresas amparan a sus trabajadores con un seguro de vida.

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades del sector asegurador Honduras?

