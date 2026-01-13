En 18 lugares hubo mayor participación en desarrollo de infraestructuras

Tegucigalpa, Honduras.- En al menos 18 ciudades del territorio hondureño se vio reflejada una mayor participación en desarrollo de infraestructuras a nivel urbano.

Así lo destacan los resultados de la encuesta de construcción de obras privadas techadas al tercer trimestre de 2025 que elaboró el Banco Central de Honduras (BCH).

San Pedro Sula y Tegucigalpa, son las zonas metropolitanas que concentraron el 43.5% del total (221,589 metros cuadrados) de las obras en proceso constructivo que debido a su alta densidad poblacional hay más demanda de edificaciones.

Mientras que con un nivel intermedio de construcción que alcanzó 219,042 metros cuadrados, el 43% se destacaron Comayagua, Choloma, Choluteca y Danlí al ser lugares en transformación como también en crecimiento, donde se genera un efecto dinamizador en el empleo y en actividades relacionadas al rubro como comercio (ferreterías) y transporte.

Juticalpa, Santa Rosa de Copán, Siguatepeque al igual que La Ceiba se encuentra en la misma categorización de grandes ciudades.

Con un 13.5% (68,769 metros cuadrados) y por su alto potencial para futuros proyectos figuraron: Villa Nueva, El Progreso, Tela, Puerto Cortés, Nueva Arcadia, Santa Lucía, Valle de Ángeles, La Lima, municipalidades en las que se desarrollan procesos de urbanización.