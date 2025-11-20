Comienza a operar el edificio más alto en Honduras ¿cuánto mide?

Tegucigalpa, Honduras.- Con ventanales de cristal y un estilo arquitectónico moderno, las grandes estructuras de apartamentos y comercios continúan expandiéndose por Centroamérica.
Honduras y específicamente su capital, se suma a esta tendencia con la entrada en operación de la Torre Atlas, desarrollada por Grupo Celaque y ubicada en el bulevar Morazán.
Según datos proporcionados a EL HERALDO, la construcción del rascacielos —de 42 niveles y 136 metros de altura— concluyó en diciembre de 2024. La apertura oficial del edificio considerado el más grande de Honduras, Guatemala y El Salvador, inició en julio de este año.
Expertos consultados indicaron que la instalación de ventanería y acabados interiores provocó leves retrasos en el cronograma original.
Allan Rivera, urbanista y especialista en edificios verticales, explicó que “se habilitaron las oficinas en agosto, y se han ido entregando apartamentos a partir de septiembre”.
La construcción de la torre comenzó en 2018 y fue diseñada como un edificio de uso mixto, con espacios para clínicas médicas, residencias y oficinas.
Edificios verticales: la nueva tendencia
Los avances arquitectónicos que fusionan funcionalidad, comercio y vivienda se ha convertido en una prueba de avance
Según Rivera, el antiguo edificio más alto de la región también se encontraba en Honduras. Se trata de la Torre Nuevos Horizontes, ubicada en San Pedro Sula, que alcanzaba los 135 metros de altura y cuenta con 35 pisos.
“En países desarrollados se consideran rascacielos a partir de los 150 metros, mientras que en países en vías de desarrollo, como los del Triángulo Norte, el rango se reduce a 100-150 metros”, explicó.
El rascacielos más grande de El Salvador es La Torre Milenium, que cuenta con más de 130 metros de altura y 30 niveles —de los cuales 6 son subterráneos—
Por su parte, Guatemala posee la Torre Sekkei, que posee 31 niveles y 103 metros de altura.