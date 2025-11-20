Comienza a operar el edificio más alto en Honduras ¿cuánto mide?

Tegucigalpa, Honduras.- Con ventanales de cristal y un estilo arquitectónico moderno, las grandes estructuras de apartamentos y comercios continúan expandiéndose por Centroamérica.

Honduras y específicamente su capital, se suma a esta tendencia con la entrada en operación de la Torre Atlas, desarrollada por Grupo Celaque y ubicada en el bulevar Morazán.

Según datos proporcionados a EL HERALDO, la construcción del rascacielos —de 42 niveles y 136 metros de altura— concluyó en diciembre de 2024. La apertura oficial del edificio considerado el más grande de Honduras, Guatemala y El Salvador, inició en julio de este año.

Expertos consultados indicaron que la instalación de ventanería y acabados interiores provocó leves retrasos en el cronograma original.

Allan Rivera, urbanista y especialista en edificios verticales, explicó que “se habilitaron las oficinas en agosto, y se han ido entregando apartamentos a partir de septiembre”.

La construcción de la torre comenzó en 2018 y fue diseñada como un edificio de uso mixto, con espacios para clínicas médicas, residencias y oficinas.