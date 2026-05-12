10 claves para entender el caso Juan López y la captura de Adán Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.-El asesinato del ambientalista, regidor y líder religioso Juan López marcó un antes y un después en la lucha por la defensa de los recursos naturales en Honduras. Su muerte expuso no solo los riesgos que enfrentan los defensores ambientales, sino también las tensiones políticas, económicas y sociales que rodean los proyectos extractivos en el Valle del Aguán. A casi dos años del crimen, el caso dio un giro con la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado por el Ministerio Público como presunto autor intelectual del asesinato. Estas son las diez claves para entender uno de los expedientes judiciales más emblemáticos del país.

1. El origen del conflicto ambiental

La historia se remonta a 2018, cuando Juan López asumió un papel protagónico en la defensa del agua y el territorio en Tocoa, Colón. Como coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), lideró la resistencia contra el proyecto minero impulsado por Inversiones Los Pinares y Ecotek. Las comunidades denunciaban que las actividades extractivas amenazaban el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y afectaban directamente los ríos Guapinol y San Pedro, fuentes esenciales para cientos de familias. Desde entonces, la disputa ambiental escaló a un conflicto de alcance nacional.

2. La criminalización de los defensores

La oposición al proyecto minero derivó en procesos judiciales contra López y otros activistas comunitarios. El grupo fue acusado de delitos como usurpación y daños, en medio de denuncias de persecución contra quienes rechazaban la explotación minera. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron en repetidas ocasiones que se trataba de un patrón de criminalización para debilitar la protesta social. El caso de Guapinol se convirtió en símbolo de la lucha de comunidades frente a intereses extractivos.

3. La protección internacional que no bastó

En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Juan López y otros defensores ambientales, tras reportes de amenazas de muerte, seguimientos y hostigamiento por hombres armados. Aunque el Estado hondureño debía garantizar su protección mediante mecanismos de seguridad, sectores de derechos humanos denunciaron que las medidas fueron insuficientes. La vulnerabilidad del ambientalista persistió hasta el día de su asesinato.

4. Su doble rol político y religioso

Además de ambientalista, Juan López era regidor municipal de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre). Su presencia en la política local le daba visibilidad institucional dentro de un municipio marcado por conflictos territoriales. También era delegado de la palabra en la Iglesia católica, un rol que fortalecía su liderazgo comunitario. Su figura trascendía el activismo, combinando compromiso religioso, acción política y defensa ambiental.

5. La ruptura con Adán Fúnez

Semanas antes de su muerte, López intensificó sus críticas contra el entonces alcalde de Tocoa, Adán Fúnez. Incluso encabezó llamados públicos para exigir su renuncia en medio de tensiones políticas locales. El distanciamiento surgió tras cuestionamientos por decisiones municipales vinculadas al conflicto minero y por la difusión de señalamientos que generaron polémica en la vida política de la ciudad.

6. El crimen frente a su familia

El 14 de septiembre de 2024, Juan López fue asesinado tras salir de una actividad religiosa en la parroquia San Isidro Labrador, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche. Según las investigaciones, un hombre armado se acercó a su vehículo y le disparó, mientras un cómplice lo esperaba en motocicleta para facilitar la huida. El crimen conmocionó a Honduras y provocó exigencias inmediatas de justicia.

7. La condena internacional

El asesinato provocó una fuerte reacción dentro y fuera del país. Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional exigieron una investigación efectiva. La repercusión alcanzó incluso al Vaticano. El papa Francisco condenó públicamente el crimen y pidió poner fin a la violencia contra quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.

8. Las capturas de los presuntos autores materiales

El 4 de octubre de 2024, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a tres hombres señalados como presuntos responsables materiales del asesinato: Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía. La Fiscalía los acusó por asesinato y asociación para delinquir. Posteriormente, fueron enviados a prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial.

9. Las pruebas que fortalecieron el caso

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público incorporó pruebas periciales como análisis telefónicos, geolocalización y extracción de comunicaciones que, según la acusación, vinculan a los imputados con el crimen. Estos elementos permitieron avanzar hacia el juicio oral y público contra los autores materiales, mientras aumentaba la presión para identificar a quienes habrían ordenado el asesinato.

10. La captura de Adán Fúnez