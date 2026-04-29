Alquiler alcanza a 1 de cada 5 hogares: “Tenemos cero posibilidades de adquirir una vivienda”

San Pedro Sula, que según los expertos tiene mejores condiciones para el acceso a la vivienda propia, reporta las cifras más altas de alquiler, según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INE y el Banco Central.En esa ciudad cuatro de cada 10 viviendas están alquiladas (el 38.3%), mientras que en Tegucigalpa hablamos una de cada cuatro (el 26.9%). Para la economista Liliana Castillo, los datos de San Pedro Sula explican por qué se le llama la ciudad industrial, pues muchos hondureños procedentes de otras ciudades y departamentos buscan un espacio para vivir allí de forma permanente o temporal por empleo. Eso impacta en la cifra de alquileres.“Ellos lo que hacen es ir a alquilar vivienda, porque, de repente, ellos no tienen pensado quedarse definitivamente ahí. Posiblemente, depende de cómo les vaya, consideran esa opción, pero al inicio, lo que hacen es alquilar vivienda, sobre todo que es difícil para ellos ir a comprar”, explicó.Dijo que, en el área rural el costo de alquiler es más cómodo, pero quienes arriendan lo hacen porque no son procedentes de la zona y necesitan un lugar donde quedarse, por eso las cifras de arriendo son más bajas en comparación con el área urbana.Según el INE, en el litoral atlántico el porcentaje de viviendas alquiladas llega al 29.3%. En el occidente se arrienda el 24.6%, mientras que en el oriente supera el 27%. En Choluteca es donde se observa el menor número casas, apartamentos o cuartos en alquilados, con el 20.5%.