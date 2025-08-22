Radares y torres de control inactivos: equipos millonarios de Palmerola sin operar por negligencia

La Base Aérea Enrique Soto Cano, en Comayagua, comparte pista con el Aeropuerto Internacional de Palmerola y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTCB), pero enfrenta conflictos por el inactivo uso de sus sistemas de seguridad aeroportuaria. Pese a la inversión millonaria realizada, el equipo sigue sin operar ante las tensiones con Estados Unidos. ¿Cuál es la problemática que se desató?
Desde septiembre de 2016 está vigente el contrato para diseño, construcción, operación y mantenimiento del aeropuerto, pero persisten obras inconclusas que generan malestar entre autoridades estadounidenses.
Matt Gaetz, excongresista estadounidense, difundió un reporte televisivo donde mostró radares y luces de pista en Palmerola que no están operativos, pese a ser estratégicos para la seguridad de EE UU y Centroamérica.
El reporte destacó que los radares y luces de última generación fueron donados por España a través del Programa de Reconversión de Deuda, pero las autoridades hondureñas no permiten su uso, presuntamente por tensiones con EE UU.
Gaetz señaló que la base Soto Cano permite respuesta rápida ante desastres naturales, narcotráfico, recopilación de inteligencia y entrenamientos conjuntos, pero que los equipos instalados no se utilizan adecuadamente.
Sin embargo, el radar no puede operar aún porque falta completar el proceso de entrega entre la SIT y el concesionario Palmerola International Airport (PIA), y que las luces provisionales cumplen con normativas de la OACI, según Jorge Corrales, subdirector de la AHAC.
Por otro lado, Carlos Padilla, jefe del Departamento de Navegación Aérea de la AHAC, aclaró que Honduras no recibió radares de España; los equipos actuales son radares secundarios que funcionan con transpondedores y un VOR/DME aún no operativo.
Las obras recepcionadas en 2022 y 2023 están abandonadas, sin garantía de construcción ni de calidad, lo que obliga a las aerolíneas a sobrevolar 15 a 20 minutos adicionales para aterrizar en Palmerola, señaló Erick Spears, representante legal de PIA.
La central eléctrica, el balizamiento, la torre de control y el edificio de bomberos fueron construidos por UTE Consorcio Elecnor-Sampol, y el equipamiento de la torre fue instalado por Indra Sistemas S.A., pero permanecen sin uso.
Las ayudas a la navegación, incluyendo VOR/DME y sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS categoría 1), están finalizadas pero no operativas, a la espera de un vuelo de verificación y la entrega oficial del proyecto.
Con la llegada del nuevo ministro de la SIT, Octavio Pineda, se firmó un memorándum de entendimiento el 20 de enero de 2024 con PIA para establecer cómo se pondrán en funcionamiento las obras y retirar la demanda presentada ante el CIADI.
La Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) señaló que el proyecto aún no se ha sometido a consideración oficial, y que para su operación completa se requiere definir financiamiento, que podría provenir de España, el BCIE o recursos del concesionario.