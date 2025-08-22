Radares y torres de control inactivos: equipos millonarios de Palmerola sin operar por negligencia

La Base Aérea Enrique Soto Cano, en Comayagua, comparte pista con el Aeropuerto Internacional de Palmerola y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTCB), pero enfrenta conflictos por el inactivo uso de sus sistemas de seguridad aeroportuaria. Pese a la inversión millonaria realizada, el equipo sigue sin operar ante las tensiones con Estados Unidos. ¿Cuál es la problemática que se desató?