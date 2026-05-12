A Támara envían a Adán Funez y otros dos implicados en la muerte del ambientalista Juan López

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de los tribunales de La Ceiba, Atlántida dictó este martes -12 de mayo- detención judicial en contra del exalcalde Adán Fúnez Martínez y otros dos señalados por su presunta vinculación en la muerte del ambientalista Juan López, hecho ocurrido el 14 de septiembre de 2024. Se trata Fúnez Martínez, así como de Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, quienes también enfrentan acusación por asociación para delinquir. Los tres señalados fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán donde cumplirán la medida de detención judicial.

"La jueza ha señalado la detención judicial para los tres imputados y fijó la audiencia inicial para este viernes 15 de mayo, en la capital industrial, a las 9:30 de la mañana", indicó el portavoz del Poder Judicial de La Ceiba, Glen Flores. La siguiente etapa procesal se llevará a cabo en los tribunales de San Pedro Sula, Cortés. La captura de los supuestos autores intelectuales y materiales se ejecutó la mañana de este martes durante allanamientos a sus domicilios en la ciudad de Tocoa, Colón.

Sobre su detención

Fúnez y el empresario Héctor Eduardo Méndez fueron aprehendidos en una operación a cargo de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), indicó la Fiscalía en la red social X. Las autoridades también realizaban este martes allanamiento en la Alcaldía de Tocoa, de la que Fúnez fue alcalde, porque hay una línea de investigación que tiene que ver con supuestos actos de corrupción en esa institución, lo que fue denunciado por el ambientalista Juan López una semana antes de su muerte. Fúnez fue alcalde de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre), y niega las acusaciones de ser uno de los responsables del asesinato de Juan López.