“El diario de la princesa 3”: nuevos detalles sobre la esperada película con Anne Hathaway

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de años de rumores, retrasos y expectativas entre los fanáticos, "El diario de la princesa" finalmente avanza hacia su tercera película.

Y aunque la producción todavía mantiene gran parte de la trama en secreto, la directora del proyecto, Adele Lim, ya reveló algunos detalles sobre el rumbo que tomará la historia de Mia Thermopolis. Según información publicada por Infobae, la nueva entrega mostrará a Mia en una etapa mucho más madura y enfrentando nuevos desafíos dentro de la realeza de Genovia. La película buscará explorar cómo ha evolucionado el personaje desde los acontecimientos vistos en las dos primeras cintas, estrenadas en 2001 y 2004.

El proyecto marcará además el regreso de Anne Hathaway a uno de los papeles más importantes de su carrera y uno de los personajes más queridos por toda una generación de fanáticos de Disney. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el elenco completo, la expectativa también gira alrededor de un posible regreso de Julie Andrews como la reina Clarisse Renaldi. La franquicia se convirtió en un fenómeno global gracias a la mezcla de comedia, romance y transformación personal de Mia, una adolescente común que descubre inesperadamente que es heredera al trono de un pequeño reino europeo. La primera película, dirigida por Garry Marshall, ayudó a impulsar la carrera de Hathaway y se transformó en un clásico juvenil de principios de los 2000.