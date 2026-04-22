Anne Hathaway, la mujer más bella del mundo, según People

Anne Hathaway posa radiante tras ser reconocida como la mujer más bella del mundo por la revista People.
La actriz confesó que durante años lidió con inseguridades a pesar de su éxito en Hollywood.
Hathaway reveló que su “etapa incómoda” se extendió más allá de su adolescencia, hasta finales de sus treinta años.
La estrella recordó que desde niña enfrentó dificultades para comunicarse, lo que le generó ansiedad e inseguridad en sí misma.
A pesar del reconocimiento global, la actriz admite que le costó encontrar su lugar en la industria.
La protagonista de cine explicó que no comprendía el “lenguaje de la belleza” en sus inicios y que por ello cometió muchos errores.
Anne aseguró que durante años tuvo errores de estilo al no saber expresar lo que quería, por lo que le costó encontrar su mejor versión.
La actriz aprendió con el tiempo a usar imágenes de referencia para lograr el look deseado.
Su historia refleja cómo incluso figuras reconocidas enfrentan inseguridades personales.
Hathaway se ha convertido en un símbolo de autenticidad y evolución personal en Hollywood.
El reconocimiento de People destaca no solo su belleza, sino también su trayectoria y resiliencia.
La actriz demuestra que la confianza y la aceptación pueden llegar con el tiempo y la experiencia.