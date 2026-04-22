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Anne Hathaway, la mujer más bella del mundo, según People

Anne Hathaway es nombrada la mujer más bella del mundo por la revista People, y revela que pasó décadas sintiéndose insegura, enfrentando ansiedad y dificultades con su imagen personal en Hollywood.

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 15:40
Anne Hathaway, la mujer más bella del mundo, según People
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Anne Hathaway posa radiante tras ser reconocida como la mujer más bella del mundo por la revista People.

Fotos: Instagram/annehathaway.
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La actriz confesó que durante años lidió con inseguridades a pesar de su éxito en Hollywood.

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Hathaway reveló que su “etapa incómoda” se extendió más allá de su adolescencia, hasta finales de sus treinta años.
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La estrella recordó que desde niña enfrentó dificultades para comunicarse, lo que le generó ansiedad e inseguridad en sí misma.
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A pesar del reconocimiento global, la actriz admite que le costó encontrar su lugar en la industria.

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La protagonista de cine explicó que no comprendía el “lenguaje de la belleza” en sus inicios y que por ello cometió muchos errores.
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Anne aseguró que durante años tuvo errores de estilo al no saber expresar lo que quería, por lo que le costó encontrar su mejor versión.
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La actriz aprendió con el tiempo a usar imágenes de referencia para lograr el look deseado.
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Su historia refleja cómo incluso figuras reconocidas enfrentan inseguridades personales.
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Hathaway se ha convertido en un símbolo de autenticidad y evolución personal en Hollywood.
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El reconocimiento de People destaca no solo su belleza, sino también su trayectoria y resiliencia.
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La actriz demuestra que la confianza y la aceptación pueden llegar con el tiempo y la experiencia.
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