¿Kendall Jenner y Jacob Elordi, salen en secreto hace meses? Esto se sabe

¿Jacob Elordi y Kendall Jenner, la nueva pareja de Hollywood?. “Han estado saliendo y conociéndose durante los últimos dos meses”, reveló una fuente a People.
Según fuentes cercanas, que replica People, Hola y otras revistas, la modelo Kendall Jenner lleva varios meses frecuentándose con el actor de origen australiano, Jacob Elordi.
Los rumores de que el protagonista de "Frankestein" y nominado al Óscar Jacob Elordi está saliendo con la modelo de Victoria´s Secret alcanzaron su punto más alto durante el primer fin de semana del festival Coachella.
Aunque ni Kendall ni Jacob hizo comentarios públicos en sus redes, durante el festival Coachella, sus seguidores empezaron a seguir sus movimientos.
El actor de 28 años no es un desconocido para Kendall, ya que asistió a su fiesta de cumpleaños en 2022, y a comienzos de este año ambos fueron vistos conversando animadamente en la fiesta de Vanity Fair tras la ceremonia de los Oscar.
La modelo, contrario a sus famosas hermanas, ha mantenido su vida sentimental alejada de los focos. En una entrevista en 2019 a Vogue Australia dijo que “muchas cosas son muy especiales y muy sagradas, como mis amigos y mis relaciones" y afirmó que mantenerlas públicas lo complicaba.
Jacob Elordi también es un actor que ha mantenido su vida privada del foco público. Aunque lo han relacionado con sus compañeras de reparto, todo ha sido amistad hasta ahora.
“Soy muy del tipo de amor a primera vista. Sé que me voy a enamorar de alguien en el momento en que lo conozco”, han dicho en alguna ocasión la penúltima del clan Kardashian.
El actor australiano que se ha convertido en un referente de la moda contemporánea, ha sido relacionado en el pasado con famosas como Joey King, la modelo Kaia Gerber, Olivia Jade y hasta Zendaya.
De su lado, Jenner tiene un largo historial. Ha sido vinculada con el cantante Harry Styles, el jugador de la NBA Jordan Clarkson, el rapero A$AP Rocky, el basquetbolista Blake Griffin, hasta Bad Bunny, pero ninguno ha sido confirmado.