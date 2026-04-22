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¿Kendall Jenner y Jacob Elordi, salen en secreto hace meses? Esto se sabe

La modelo y socialité del clan Kasdashian y el actor de moda de Hollywood llevan varios meses saliendo de manera discreta, según reveló una fuente cercana a la revista People

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 13:30
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¿Jacob Elordi y Kendall Jenner, la nueva pareja de Hollywood?. “Han estado saliendo y conociéndose durante los últimos dos meses”, reveló una fuente a People.

 Foto: EFE
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Según fuentes cercanas, que replica People, Hola y otras revistas, la modelo Kendall Jenner lleva varios meses frecuentándose con el actor de origen australiano, Jacob Elordi.

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Los rumores de que el protagonista de "Frankestein" y nominado al Óscar Jacob Elordi está saliendo con la modelo de Victoria´s Secret alcanzaron su punto más alto durante el primer fin de semana del festival Coachella.

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Aunque ni Kendall ni Jacob hizo comentarios públicos en sus redes, durante el festival Coachella, sus seguidores empezaron a seguir sus movimientos.

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El actor de 28 años no es un desconocido para Kendall, ya que asistió a su fiesta de cumpleaños en 2022, y a comienzos de este año ambos fueron vistos conversando animadamente en la fiesta de Vanity Fair tras la ceremonia de los Oscar.

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La modelo, contrario a sus famosas hermanas, ha mantenido su vida sentimental alejada de los focos. En una entrevista en 2019 a Vogue Australia dijo que “muchas cosas son muy especiales y muy sagradas, como mis amigos y mis relaciones" y afirmó que mantenerlas públicas lo complicaba.

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Jacob Elordi también es un actor que ha mantenido su vida privada del foco público. Aunque lo han relacionado con sus compañeras de reparto, todo ha sido amistad hasta ahora.

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“Soy muy del tipo de amor a primera vista. Sé que me voy a enamorar de alguien en el momento en que lo conozco”, han dicho en alguna ocasión la penúltima del clan Kardashian.

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El actor australiano que se ha convertido en un referente de la moda contemporánea, ha sido relacionado en el pasado con famosas como Joey King, la modelo Kaia Gerber, Olivia Jade y hasta Zendaya.

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De su lado, Jenner tiene un largo historial. Ha sido vinculada con el cantante Harry Styles, el jugador de la NBA Jordan Clarkson, el rapero A$AP Rocky, el basquetbolista Blake Griffin, hasta Bad Bunny, pero ninguno ha sido confirmado.

 Glenda Estrada
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