Ángela Aguilar y "Canelo" Álvarez: ¿engañaron a sus parejas? Esto dijo Ceriani

El reconocido presentador argentino Javier Ceriani sacudió a la industria del espectáculo con sus más recientes declaraciones en las que afirmó un supuesto vínculo sentimental entre la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar y el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez. ¿Qué más dijo? A continuación los detalles.
A través de su programa denominado "Chisme No Like", presentó información que sugiere que el presunto romance se ha venido gestando desde hace un tiempo considerable.
Ceriani afirmó que la pareja ha mantenido encuentros discretos, logrando evadir el ojo público mediante una logística cuidadosamente planeada para no dejar rastro de su cercanía.
Uno de los puntos más polémicos de esta revelación es el supuesto engaño a sus respectivas parejas. Según el informe, Ángela Aguilar habría sido infiel al cantante Christian Nodal.
Mientras que el pugilista tapatío estaría faltando a su compromiso con su esposa, Fernanda Gómez, con quien mantiene un matrimonio sólido ante la opinión pública
Los detalles logísticos compartidos por la fuente indican que los encuentros habrían tenido lugar en la ciudad de Houston. Se menciona que el "Canelo" utilizaba un helicóptero privado para trasladarse hacia esta ciudad texana, permitiéndole una movilidad rápida y fuera del alcance de los paparazzi convencionales que suelen seguir sus pasos.
De acuerdo con el relato del periodista, el punto de reunión sería un departamento propiedad de la cantante en dicha ciudad.
"Todo estaba perfectamente calculado para no dejar rastros de su relación", señaló Ceriani durante la emisión, argumentando que el uso de un helipuerto cercano al edificio facilitaba estas entradas y salidas estratégicas sin despertar sospechas entre los vecinos o la prensa local.
Ceriani dejó entrever que la conexión entre ambos no es del todo desconocida para el público, ya que Ángela ha participado en eventos del boxeador anteriormente.
La fuente recordó que ella entonó el Himno Nacional Mexicano en algunas de sus peleas, momentos que en su día fueron vistos como colaboraciones profesionales entre dos grandes figuras mexicanas.
Hasta el momento, ni la intérprete de música regional mexicana ni el campeón mundial de boxeo han emitido declaraciones oficiales para desmentir o confirmar estos señalamientos que ponen en duda su fidelidad hacia sus respectivas parejas.
Mientras tanto, los rumores de crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen creciendo, notoriamente tras la reciente publicación de un video del musical del "Foragido", para el cual contrató a una modelo parecida a su expareja Cazzu. Por su parte, los fanáticos de las figuras involucradas en este escándalo, siguen a la expectativa de la información que surja al respecto.