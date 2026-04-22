Ángela Aguilar y "Canelo" Álvarez: ¿engañaron a sus parejas? Esto dijo Ceriani

Mientras tanto, los rumores de crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen creciendo, notoriamente tras la reciente publicación de un video del musical del "Foragido", para el cual contrató a una modelo parecida a su expareja Cazzu. Por su parte, los fanáticos de las figuras involucradas en este escándalo, siguen a la expectativa de la información que surja al respecto.