Anne Hathaway rompe récords: El año histórico de la actriz con 6 estrenos en 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Anne Hathaway, así se llamaba la mujer de William Shakespeare. Podría parecer que la actriz estadounidense es su descendiente o que esto vaticinara su elección por este sector profesional; sin embargo, la influencia le llegó de su madre, la actriz de teatro Kate McCauley. Con una formación interpretativa muy completa, Anne Hathaway estudió formación actoral, canto y baile, su puesta de largo en Hollywood comenzó con la comedia familiar de Disney, ‘The Princess Diaries’, dirigida por el inolvidable director de ‘Pretty woman’, Garry Marshall, en 2001.

Esta historia, en la que una adolescente de San Francisco descubre que pertenece a la realeza, lanzó a la popularidad a la actriz. Sin embargo evitó encasillarse y consiguió enlazar proyectos con personajes muy diferentes, dotándola de una gran versatilidad. Papeles emblemáticos como la sufrida ayudante en ‘The Devil wears Prada’ (David Frankel, 2006), la antiheroína Catwoman en ‘El Caballero Oscuro: la leyenda renace’ (Christopher Nolan, 2012) o el personaje de Fantine en la película musical ‘Los miserables’ (Tom Hooper, 2012) llevaron a otorgar a Anne Hathaway su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2019.

Reconocida en 2013 con un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA como Mejor actriz de reparto por ‘Los miserables’, la actriz es requerida por numerosas producciones, que además vuelven con segundas y terceras partes en 2026.



Princesa por tercera vez.

Sin fecha de estreno confirmada, parece que todo apunta a que en 2026 llegue a los cines la tercera entrega de ‘The Princess Diaries’. Han pasado más de dos décadas desde que Hathaway interpretara a la adolescente Mia Thermopolis y sus peripecias como una princesa por sorpresa en las dos películas dirigidas por Garry Marshall —fallecido en 2016—. Ahora, la tercera parte ha sido dirigida por la cineasta Adele Lim. La princesa de un pequeño país europeo, Genovia, inventado para esta historia, revela sus andanzas, ya en su madurez y promete seguir poniendo el acento en el empoderamiento femenino.

Garry Marshall deseaba continuar con este cuento de hadas, que se hará realidad veinte años más tarde de su primera entrega, y Anne Hathaway, además de ser su protagonista, se ha convertido en una de las productoras de la película.El Diablo vuelve a vestirse de Prada. Si ‘The Princess Diaries’ puso en el mapa de Hollywood a la joven Anne Hathaway, ‘The Devil wears Prada’ la convirtió en un icono. También se cumplen veinte años de este título, que otorgó a Meryl Streep el Globo de Oro de 2007 como mejor actriz de comedia por su interpretación de la arrogante Miranda Prestly.

Después de dos décadas, el mundo editorial ha sufrido una profunda transformación por la era digital, y este será el telón de fondo y el reto al que se enfrentará la todopoderosa Prestly, que seguirá al frente de la principal revista de moda y a la que dará vida de nuevo Meryl Streep. La segunda parte de ‘The Devil wears Prada’ llegará a los cines el 1 de mayo de este año.

La odisea junto a Christopher Nolan

‘The Odyssey’, la gran superproducción de Christopher Nolan basada en el mito de Ulises, cuenta con Anne Hathaway en el papel de Penélope. Será la tercera vez que la actriz trabaja a las órdenes de Nolan, después de interpretar a Catwoman en ‘El Caballero Oscuro: la leyenda renace’ en 2012 y a la doctora Amelia Brand en ‘Interestelar’ en 2014. Hathaway, en declaraciones públicas, se ha sentido honrada por trabajar de nuevo con Christopher Nolan, esta vez en un registro tan diferente.