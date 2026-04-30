El Sol pasa por el cenit en Honduras: días sin sombra y alta radiación UV

Tegucigalpa, Honduras.- El paso del Sol por el cenit ya recorre Centroamérica y Honduras se encuentra dentro de la franja donde este fenómeno astronómico se manifiesta con mayor intensidad. De acuerdo con un boletín del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el evento inició el 12 de abril en Ciudad de Panamá y se extenderá hasta el 8 de mayo en Belmopán, Belice. En territorio hondureño, el fenómeno comenzó el 25 de abril en Choluteca y avanzará progresivamente hacia el norte hasta el 5 de mayo, cuando se registre en Roatán.

El astrónomo Ricardo Pastrana explicó que este evento ocurre cuando "el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, colocándose a 90 grados respecto al horizonte". En ese momento, los rayos solares inciden de forma completamente vertical, lo que provoca un efecto poco común: los objetos prácticamente no proyectan sombra al mediodía. A nivel regional, el recorrido del fenómeno ha seguido una trayectoria que incluye varias capitales centroamericanas, pasando por ciudades como San José, Managua, San Salvador y Tegucigalpa. Según el especialista, este fenómeno solo ocurre en zonas tropicales y se presenta dos veces al año: una entre abril y mayo, cuando el Sol se desplaza de sur a norte, y otra en agosto, cuando regresa en sentido contrario.