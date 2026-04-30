El Sol pasa por el cenit en Honduras: días sin sombra y alta radiación UV

Tegucigalpa, Honduras.- El paso del Sol por el cenit ya recorre Centroamérica y Honduras se encuentra dentro de la franja donde este fenómeno astronómico se manifiesta con mayor intensidad.
De acuerdo con un boletín del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el evento inició el 12 de abril en Ciudad de Panamá y se extenderá hasta el 8 de mayo en Belmopán, Belice.
En territorio hondureño, el fenómeno comenzó el 25 de abril en Choluteca y avanzará progresivamente hacia el norte hasta el 5 de mayo, cuando se registre en Roatán.
El astrónomo Ricardo Pastrana explicó que este evento ocurre cuando "el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, colocándose a 90 grados respecto al horizonte".
En ese momento, los rayos solares inciden de forma completamente vertical, lo que provoca un efecto poco común: los objetos prácticamente no proyectan sombra al mediodía.
A nivel regional, el recorrido del fenómeno ha seguido una trayectoria que incluye varias capitales centroamericanas, pasando por ciudades como San José, Managua, San Salvador y Tegucigalpa.
Según el especialista, este fenómeno solo ocurre en zonas tropicales y se presenta dos veces al año: una entre abril y mayo, cuando el Sol se desplaza de sur a norte, y otra en agosto, cuando regresa en sentido contrario.
Más allá del efecto visual, el paso cenital implica un incremento significativo en la radiación solar. De acuerdo con las estimaciones, el índice ultravioleta puede alcanzar niveles de hasta 11, considerados extremos.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, no observarlo directamente y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas cercanas al mediodía.
El fenómeno también tiene un valor histórico, ya que civilizaciones como la maya lo utilizaban como referencia para medir el tiempo y anticipar el inicio de las lluvias y del ciclo agrícola.