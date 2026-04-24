¿Qué es el cenit y qué días dejará calor extremo en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenos) informó este viernes que, a partir del sábado 25 de abril y hasta el martes 5 de mayo, Honduras experimentará más calor debido al primer paso del Sol por el cenit, un fenómeno astronómico característico de las regiones tropicales. Este evento ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, ubicándose prácticamente sobre la vertical de un lugar determinado. Durante ese momento, los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre la superficie terrestre, lo que provoca que los objetos proyecten una sombra mínima o incluso desaparezca cerca del mediodía.

El paso cenital sucede únicamente en zonas comprendidas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, y se presenta dos veces al año. En el caso de Honduras, este fenómeno se experimenta de forma progresiva en distintas localidades durante el período señalado.

¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

De acuerdo al boletín de Cenaos, durante estos días, si las condiciones del cielo lo permiten, se podría percibir un incremento en la sensación térmica, debido a que la radiación solar se concentra en un área menor, intensificando el calor.

Cabe señalar que las condiciones meteorológicas previstas podrían influir en este comportamiento. Se espera que, debido a la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico, se registren cielos parcialmente nublados a nublados, acompañados de lluvias y chubascos en horas de la tarde y noche, principalmente en las zonas Sur y Suroccidente del país.

Temperaturas que se registrarán