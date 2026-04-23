Pronostican 13 tormentas en Honduras para la temporada de huracanes 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) publicó la lista oficial de 21 nombres que se asignarán a los ciclones tropicales durante la temporada de huracanes del Atlántico 2026, la que se desarrollará del 1 de junio al 30 de noviembre. Los nombres previstos son: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred. Estas denominaciones forman parte de listas rotativas que se reutilizan cada seis años, salvo que algún fenómeno sea retirado por su impacto significativo.

Pronósticos

De acuerdo con el pronóstico inicial de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), se espera la formación de 13 tormentas tropicales con nombre durante 2026. De estas, seis podrían convertirse en huracanes y dos alcanzarían categoría mayor (3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson).Copeco reiteró que la temporada comenzará el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre, y advirtió que estos pronósticos pueden variar conforme avance el año. Además, el organismo señaló que existe la posible influencia del fenómeno de El Niño, el que suele reducir las condiciones favorables para la formación de ciclones en el Atlántico. Sin embargo, los especialistas insisten en que este factor no elimina el riesgo de impactos, por lo que recomiendan mantener medidas de prevención.

Coincidencias

Las proyecciones de Copeco coinciden con las de la Universidad Estatal de Colorado (CSU), una de las instituciones de referencia en meteorología, que también anticipa una temporada por debajo del promedio. Según la CSU, se formarían 13 tormentas con nombre, de las que seis serían huracanes y dos de gran intensidad. Asimismo, el informe establece un 32% de probabilidad de que un huracán mayor impacte territorio de Estados Unidos.

Estas cifras están por debajo del promedio histórico (1991-2020), que registra 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres de categoría mayor. El reporte indica que la actividad ciclónica proyectada para 2026, equivale al 75% de la media histórica, lo que refuerza la previsión de una temporada menos activa. En contraste, la temporada 2025 presentó una actividad cercana al 105% del promedio. Durante ese año, el huracán Melissa fue el fenómeno más significativo, tras impactar Jamaica como categoría 5, causar daños por casi 9,000 millones de dólares y dejar 95 fallecidos en países del Caribe.

Prevención