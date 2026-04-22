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Vaguada dejará lluvias este jueves en gran parte de Honduras: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Copeco informa lluvias débiles a moderadas por vaguada este jueves 23 de abril en Honduras. ¿Cuáles serán las zonas más afectadas?

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 18:10
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Una vaguada en superficie incrementará la nubosidad y generará precipitaciones débiles a moderadas en varias regiones, con oleaje estable en ambos litorales.

 Foto: EL HERALDO
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Las condiciones del tiempo para este jueves estarán marcadas por la presencia de una vaguada en superficie que incrementará la nubosidad y dejará lluvias y chubascos en distintas regiones del país.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones serán débiles a moderadas y se presentarán de forma dispersa, con mayor incidencia en las zonas occidental, sur-occidental, sur, central y oriental de Honduras.

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El meteorólogo de Copeco, Jairo García, explicó que “este día una vaguada en superficie estará incrementando las condiciones nubosas y también favoreciendo la producción de lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos principalmente en las regiones occidental, la región sur-occidental, el sur, la región central y la región oriental del país”.

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En cuanto a las condiciones marítimas, el informe detalla que el oleaje se mantendrá estable tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

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Según el pronosticador, “la altura del oleaje estaría de 1 a 3 pies en el litoral caribe y también de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”, sin representar riesgos significativos para la navegación.

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Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se prevé una máxima de 29 C° y una mínima de 18 C°, manteniendo un clima relativamente fresco en horas de la noche y madrugada.

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En la región central, los termómetros alcanzarán hasta 33 C° y descenderán a 21 C°, mientras que en la región insular se esperan máximas de 31 C° y mínimas de 26 C°.

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Para la zona norte, la temperatura máxima será de 32 C° con una mínima de 22 C°, condiciones similares a la región oriental donde se estiman 33 C° como máxima y 22 C° como mínima.

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Finalmente, en el sur del país se registrarán las temperaturas más altas con 36 C° de máxima y 24 C° de mínima, mientras que en la región occidental se esperan 31 C° como máxima y 15 C° como mínima, según el reporte brindado por Copeco.

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