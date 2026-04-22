Vaguada dejará lluvias este jueves en gran parte de Honduras: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Una vaguada en superficie incrementará la nubosidad y generará precipitaciones débiles a moderadas en varias regiones, con oleaje estable en ambos litorales.
Las condiciones del tiempo para este jueves estarán marcadas por la presencia de una vaguada en superficie que incrementará la nubosidad y dejará lluvias y chubascos en distintas regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones serán débiles a moderadas y se presentarán de forma dispersa, con mayor incidencia en las zonas occidental, sur-occidental, sur, central y oriental de Honduras.
El meteorólogo de Copeco, Jairo García, explicó que “este día una vaguada en superficie estará incrementando las condiciones nubosas y también favoreciendo la producción de lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos principalmente en las regiones occidental, la región sur-occidental, el sur, la región central y la región oriental del país”.
En cuanto a las condiciones marítimas, el informe detalla que el oleaje se mantendrá estable tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Según el pronosticador, “la altura del oleaje estaría de 1 a 3 pies en el litoral caribe y también de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”, sin representar riesgos significativos para la navegación.
Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se prevé una máxima de 29 C° y una mínima de 18 C°, manteniendo un clima relativamente fresco en horas de la noche y madrugada.
En la región central, los termómetros alcanzarán hasta 33 C° y descenderán a 21 C°, mientras que en la región insular se esperan máximas de 31 C° y mínimas de 26 C°.
Para la zona norte, la temperatura máxima será de 32 C° con una mínima de 22 C°, condiciones similares a la región oriental donde se estiman 33 C° como máxima y 22 C° como mínima.
Finalmente, en el sur del país se registrarán las temperaturas más altas con 36 C° de máxima y 24 C° de mínima, mientras que en la región occidental se esperan 31 C° como máxima y 15 C° como mínima, según el reporte brindado por Copeco.