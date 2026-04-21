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Ricardo Maduro, a sus 80 años, disfruta de una faceta entrañable: fotos inéditas

Ricardo Maduro llega a sus 80 años este 21 de abril y gracias a imágenes compartidas por su hija Ceci Maduro podemos verlo en una faceta nunca antes vista

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 17:38
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Rodeado de sus hijas y nietos, Ricardo Maduro celebra sus 80 años en un ambiente íntimo y familiar, lejos del protocolo que marcó su vida como presidente de Honduras.

Fotos cortesía: Facebook/CeciMaduro.
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Las imágenes compartidas por su hija Ceci muestran a un Maduro sonriente, disfrutando de momentos cotidianos que contrastan con su etapa al frente del país entre 2002 y 2006.

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En una de las postales más emotivas, el exmandatario aparece jugando con sus nietos, reflejando su faceta más humana y cercana.
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La familia del expresidente difundió fotografías inéditas que revelan momentos privados nunca antes vistos por la opinión pública.
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Maduro, quien asumió la presidencia en un país aún golpeado por el huracán Mitch, hoy celebra su vida rodeado del afecto de los suyos.
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Las imágenes destacan reuniones familiares llenas de sonrisas, donde el exgobernante comparte como abuelo y padre en un entorno relajado.
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“Happy 80th daddy... Te amo, papi”, escribió su hija Cesi Maduro en redes sociales, acompañando una de las fotografías más comentadas.

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En otra imagen, el expresidente aparece en una escena, demostrando que disfruta de la intimidad del hogar.

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Las fotografías, algunas de ellas de antaño, incluso de antes de llegar a la presidencia, también reflejan la unión familiar que ha marcado la vida de Maduro.
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Sus nietos se convierten en protagonistas de sus imágenes familiares, evidenciando el papel central que ocupa la familia en esta etapa de su vida.
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A sus 80 años, Ricardo Maduro reaparece en la esfera pública no por la política, sino por una colección de recuerdos familiares que humanizan su legado.
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El exmandatario, recordado por decisiones clave como la adhesión al CAFTA y el envío de tropas a Irak, hoy deja ver una vida más tranquila y personal, haciendo un repaso por su pasado a través de las imágenes compartidas por Ceci Maduro.
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