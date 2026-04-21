Ricardo Maduro, a sus 80 años, disfruta de una faceta entrañable: fotos inéditas

Rodeado de sus hijas y nietos, Ricardo Maduro celebra sus 80 años en un ambiente íntimo y familiar, lejos del protocolo que marcó su vida como presidente de Honduras.
Las imágenes compartidas por su hija Ceci muestran a un Maduro sonriente, disfrutando de momentos cotidianos que contrastan con su etapa al frente del país entre 2002 y 2006.
En una de las postales más emotivas, el exmandatario aparece jugando con sus nietos, reflejando su faceta más humana y cercana.
La familia del expresidente difundió fotografías inéditas que revelan momentos privados nunca antes vistos por la opinión pública.
Maduro, quien asumió la presidencia en un país aún golpeado por el huracán Mitch, hoy celebra su vida rodeado del afecto de los suyos.
Las imágenes destacan reuniones familiares llenas de sonrisas, donde el exgobernante comparte como abuelo y padre en un entorno relajado.
“Happy 80th daddy... Te amo, papi”, escribió su hija Cesi Maduro en redes sociales, acompañando una de las fotografías más comentadas.
En otra imagen, el expresidente aparece en una escena, demostrando que disfruta de la intimidad del hogar.
Las fotografías, algunas de ellas de antaño, incluso de antes de llegar a la presidencia, también reflejan la unión familiar que ha marcado la vida de Maduro.
Sus nietos se convierten en protagonistas de sus imágenes familiares, evidenciando el papel central que ocupa la familia en esta etapa de su vida.
A sus 80 años, Ricardo Maduro reaparece en la esfera pública no por la política, sino por una colección de recuerdos familiares que humanizan su legado.
El exmandatario, recordado por decisiones clave como la adhesión al CAFTA y el envío de tropas a Irak, hoy deja ver una vida más tranquila y personal, haciendo un repaso por su pasado a través de las imágenes compartidas por Ceci Maduro.