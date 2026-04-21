Deforestación en Honduras: bosques perdidos equivalen al tamaño de Colón en 11 años

En tan solo 11 años, es decir, de 2013 a 2024, Honduras perdió el 7.3 % de su cobertura forestal, según el informe "Estado de País 2026: Cambio climático, bosques y vida en riesgo", elaborado por el Instituto de Justicia y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El informe revela que “el área boscosa colapsó de 6.6 millones de hectáreas en 2013 a solo 5.7 millones en 2024: 900 mil hectáreas perdidas en once años, lo que equivale al tamaño del departamento de Colón”.
Una de las zonas más golpeadas, a la que EL HERALDO PLUS tuvo acceso, es Lepaterique, municipio de Francisco Morazán. En dos décadas y media ha perdido más de 5,000 hectáreas de bosque.
En Lepaterique, la pérdida de 5,000 hectáreas de bosque se traduce en un problema muy crítico que, según alertó Mario Romero, experto en gobernanza climática de la ASJ, “si no se corrige esta situación, los daños serán bastante grandes para la vida, incluso de los seres humanos, porque el agua básicamente es nuestra vida”.
Las imágenes muestran diferentes puntos del municipio con sus bosques devastados, producto de la tala o de los incendios, lo que ha provocado pérdida de biodiversidad, cambios de temperatura y hasta erosión del suelo.
Lepaterique está ubicado a tan solo una hora y 30 minutos de Tegucigalpa. EL HERALDO, en su visita, conoció que los vecinos ven camiones repletos de madera saliendo de las entrañas del municipio.
A los residentes de esta zona les ha tocado sufrir la pérdida de árboles por el gorgojo descortezador; también han padecido incendios y ahora se enfrentan a dos de las causas de deforestación más difíciles de controlar: la ganadería y la agricultura expansiva.
EL HERALDO tuvo acceso a zonas como Las Tablas, El Naranjo, hasta llegar a El Espino, aldeas donde la incidencia de la deforestación es bastante marcada.
En las imágenes captadas por la lente de EL HERALDO se observan bosques de pino, pero también grandes extensiones de tierra donde talaron árboles para el cultivo de lechuga, repollo, papa y otros productos.
Lepaterique sufre las consecuencias y ahora se rige por un Plan de Manejo Forestal, que obliga a solicitar permisos y reforestar cada vez que se tala un árbol.
Solo en ese municipio se han perdido más de 5,000 hectáreas de bosque en 25 años, según datos de la plataforma Global Forest Watch.
Lepaterique sí es de las zonas más afectadas, pero hay lugares con cifras mayores, como Catacamas, Olancho, donde se perdieron más de 207 mil hectáreas entre 2001 y 2024; mientras que en Iriona, Colón, fueron más de 109 mil. En Dulce Nombre de Culmí, también en Olancho, la pérdida alcanzó las 97,928 hectáreas.