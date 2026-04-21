Deforestación en Honduras: bosques perdidos equivalen al tamaño de Colón en 11 años

Lepaterique sí es de las zonas más afectadas, pero hay lugares con cifras mayores, como Catacamas, Olancho, donde se perdieron más de 207 mil hectáreas entre 2001 y 2024; mientras que en Iriona, Colón, fueron más de 109 mil. En Dulce Nombre de Culmí, también en Olancho, la pérdida alcanzó las 97,928 hectáreas.