"No vamos a hacer operativos para la foto": Gerzon Velásquez, sobre nueva estrategia de Seguridad

El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, durante la presentación de la nueva estrategia de seguridad ciudadana este 21 de abril donde explicó los ejes de la nueva estrategia que busca golpear las finanzas de las estructuras criminales.
Autoridades de distintas dependencias escucharon el plan de Seguridad que prioriza el combate directo a las estructuras criminales que operan en el país.
La estrategia incorpora acciones para perseguir bienes, cuentas y recursos logísticos del crimen organizado.
Velásquez aseguró que las operaciones dejarán de ser mediáticas para enfocarse en resultados concretos.
"No vamos a seguir haciendo operativos para que nos tomen la foto", puntualizó el alto funcionario de Seguridad.
La presentación incluyó lineamientos sobre focalización territorial en zonas de alta incidencia delictiva.
El funcionario destacó que las capturas e incautaciones continuarán, pero con un enfoque más integral.
La iniciativa busca debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales en Honduras.
Autoridades también abordaron la siniestralidad vial como un problema que impacta la seguridad y la salud pública. Según Seguridad, los accidentes de tránsito están generando una crisis en el sistema hospitalario.
La estrategia promueve la prevención intersectorial como eje clave para reducir la violencia.
Gerzon Velásquez subrayó que el plan pretende resultados sostenibles en el tiempo y no acciones aisladas.
La nueva política de seguridad busca devolver la tranquilidad a la población hondureña mediante intervenciones más efectivas.