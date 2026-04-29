¿Hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en el territorio hondureño?

Tegucigalpa, Honduras.- Las altas temperaturas que afectan gran parte del país continuarán durante los próximos días, según informó Francisco Argeñal, jefe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el experto, el calor intenso se mantendrá al menos durante los primeros días de mayo, con mayor impacto en las zonas costeras del Caribe, el centro y el sur del país. Actualmente, el territorio hondureño está siendo afectado por el primer paso del Sol por el cenit, un fenómeno astronómico característico de las regiones tropicales que deja altas temperaturas. Esto provoca que en el territorio predominen condiciones secas y cálidas, con temperaturas que van desde los 32 grados y que alcanzan hasta los 40 grados centígrados en lugares como la zona sur.

Sin embargo, estas condiciones comenzarán a cambiar gradualmente conforme avance el mes, explicó Argeñal. El jefe de Cenaos indicó que este domingo se marca el inicio de las precipitaciones en algunas regiones, especialmente en el suroccidente del país. La llegada de las primeras precipitaciones coincide con el Día de la Cruz, fecha que históricamente se asocia con el comienzo del invierno en Honduras. Las lluvias comenzarán primero en el suroccidente, mientras que en la zona central, incluyendo Tegucigalpa y áreas de Comayagua, las precipitaciones más constantes se esperan después del 15 de mayo. Lo mismo ocurre en la zona sur y en departamentos que conforman el Valle de Sula, señaló el experto.