Congreso Nacional convoca a pruebas de confianza para aspirantes al TJE

Tegucigalpa, Honduras.- ​El proceso de selección de las nuevas autoridades electorales en Honduras avanza hacia una de sus etapas más críticas y determinantes en cuanto a la idoneidad de los candidatos. La Comisión Especial Legislativa ha oficializado la convocatoria para que los postulantes que aspiran a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se sometan a las pruebas psicométricas y toxicológicas obligatorias. Este paso es fundamental para filtrar los perfiles que integrarán la nómina final, asegurando que quienes impartan justicia en materia de comicios gocen de solvencia ética y salud mental comprobada.

​La aplicación de estos exámenes de confianza representa un blindaje técnico frente a las críticas de politización que suelen rodear estos nombramientos de segundo grado. Al someter a los 28 profesionales habilitados a estándares de investigación e inteligencia, el Congreso Nacional busca dotar de legitimidad a los futuros magistrados, garantizando que su comportamiento y estabilidad emocional estén a la altura de las responsabilidades constitucionales que pretenden asumir hasta el año 2029. ​"La comparecencia se realizará el día jueves 30 de abril de 2026, a la División de Pruebas de Confianza de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)", detalló la Comisión Especial Legislativa a través de un comunicado oficial. ​De acuerdo con el cronograma establecido, los aspirantes han sido divididos en dos grupos de trabajo para garantizar la fluidez y el rigor de las evaluaciones.

Las instituciones de la DNI se ubican una cuadra antes de la Iglesia La Guadalupe, en el bulevar Morazán, frente a la repostería La Suiza. El Grupo A deberá presentarse a las 7:30 AM, mientras que el Grupo B lo hará a las 12:30 PM, debiendo portar obligatoriamente su Documento Nacional de Identificación (DNI) vigente. Esta logística busca evacuar a la totalidad de los candidatos al TJE en una sola jornada intensiva antes de que procedan a sus respectivas audiencias públicas programadas para la próxima semana. ​Es importante destacar que los resultados de estas evaluaciones tendrán un carácter confidencial y serán incorporados directamente al expediente de cada participante bajo estricto resguardo.

La matriz de evaluación de la Comisión Especial tomará estos datos como insumos excluyentes, lo que significa que cualquier resultado desfavorable en las pruebas toxicológicas o psicométricas podría apartar de inmediato a un postulante de la carrera por la magistratura, sin importar su trayectoria profesional previa.

​"Los resultados de dichas evaluaciones serán incorporados al expediente respectivo bajo el resguardo correspondiente y utilizados únicamente para los fines propios del presente proceso de selección", puntualizó el órgano legislativo en su convocatoria. De acuerdo con la convocatoria oficial de la Comisión Especial Legislativa, los aspirantes al TJE han sido distribuidos de la siguiente manera para la aplicación de sus pruebas de confianza:

Grupo A, hora: 07:30 AM

• ​Aguilera Granera, Claudia Lizeth • ​Alonzo Medina, Idulio Melquiades • ​Andino Álvarez, Sobeyda Judith • ​Argueta Palma, Edson Javier • ​Ávila Ortíz, Félix Antonio • ​Bardales Gómez, Álvaro Josué • ​Berganza Godoy, Juan Carlos • ​Bustillo Vijil, Olimpia Astrid • ​Cálix Hérnandez, Carlos Roberto • ​Castro Márquez, Eva Fabiola • ​Claros Urbina, Iris Gisselle • ​Gough Ducker, Landon Arnold • ​Guandique Estrada, Karen Yohana • ​Mejía Carranza, Arístides • ​Méndez Gónzales, Wilfredo

​Grupo B, hora: 12:30 PM