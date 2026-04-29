Empleados del Instituto de la Propiedad protestan y exigen reintegro laboral

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de empleados del Instituto de la Propiedad (IP) protestó este miércoles -29 de abril- en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) para exigir el reintegro laboral de más de 80 compañeros. Durante la protesta, los empleados solicitaron el respeto a sus derechos y advierten que podrían radicalizar sus acciones si no reciben una respuesta. Los manifestantes aseguraron que decenas de trabajadores han sido separados de sus cargos, incluyendo directivos con fuero sindical, personas con discapacidad, madres solteras y empleados con enfermedades graves.

“Las exigencias son el reintegro de casi 80 compañeros que han despedido, dentro de ellos, directivos de la Junta Directiva Central que cuentan con su fuero sindical", afirmó. Lamentó que los despidos incluyen "compañeros que tienen discapacidades, madres solteras, algunos con padecimientos de cáncer y no se les ha respetado el derecho a la vida”.

El grupo denunció que, en algunos casos, los despidos afectan directamente a personas que dependen de tratamientos médicos continuos, lo que —según señalaron— agrava su situación personal y de salud. Durante la protesta, los empleados indicaron que mantienen expectativas sobre una reunión entre el presidente de la organización sindical, Josué David Sauceda, y el secretario ejecutivo Luis Torres, de la cual esperan una resolución favorable.