Salud llama a médicos a volver a puestos de trabajo mientras revisan despidos

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) llamaron este miércoles -15 de abril- al diálogo a los médicos que se mantienen en asambleas informativas desde hace más de tres semanas. El viceministro de Redes Integradas de Servicios de Salud, Eduardo Midence, expresó que las diferencias deben resolverse en los espacios institucionales y no mediante acciones que afecten la atención a la población. Y es que debido a las asambleas informativas que realizan desde hace tres semanas los profesionales de la salud se ha dejado de atender a un gran número de hondureños que llegan a los establecimientos a nivel nacional en busca de atención médica.

Con las protestas se ha limitado la consulta externa en los hospitales, centros de salud y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), asimismo se han paralizado las cirugías electivas, provocando un aumento en la mora quirúrgica. "Esta problemática no se va a resolver en la calle, sino en los espacios institucionales. Hacemos ese llamado como ente empleador, ya que es la Secretaría de Salud quien paga su salario, firma su acuerdo de permanencia y vela por el acceso a los servicios de salud", expresó el funcionario. Las acciones de los médicos que desde el pasado martes se intensificaron al salir a las calles son por el despido de más de 400 profesionales de la medicina. El Colegio Médico de Honduras (CMH) también exige que el Estado cumpla con el pago de salarios adeudados; firme inmediatamente los contratos con gestores; el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones que laboren médicos, entre otras exigencias. Para revisar caso por caso la destitución de los más de 400 médicos a nivel nacional, el martes pasado las autoridades de la Sesal se reunieron con representantes legales del CMH. En la reunión se acordó la conformación de una mesa técnica para analizar y brindar respuestas progresivas a la problemática que enfrenta el gremio médico en el país.

"Se han iniciado mesas técnicas junto al Colegio Médico para revisar de manera ordenada y transparente cada caso del personal sanitario, priorizando la legalidad, la equidad y la correcta administración del sistema", dijo Midence.

Añadió que no se trata de un conflicto, sino de un proceso de trabajo conjunto para fortalecer el sistema público de salud, garantizando derechos laborales sin repetir prácticas irregulares del pasado, y avanzando con soluciones graduales y sostenibles en beneficio tanto del personal médico como de la población. El viceministro de Salud agregó que actualmente se trabaja en una comisión orientada a regularizar la situación laboral de médicos que han permanecido por años bajo la modalidad de contrato. "Estamos avanzando en el otorgamiento de acuerdos de permanencia para médicos que han laborado durante más de 10 y hasta 15 años bajo contrato, como parte de nuestra política de garantizar el acceso a los servicios de salud", detalló. Midence resaltó que la responsabilidad laboral del personal médico recae directamente en la institución y no en organizaciones gremiales.