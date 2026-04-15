"Plazas por mérito, no por bandera": médicos protestan frente a casa presidencial

Bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional (PN), un numeroso grupo de médicos se concentró este miércoles -15 de abril- en las afueras de Casa Presidencial para exigir el respeto a sus derechos laborales.
La protesta se mantiene marcada por la consigna “plazas por mérito, no por bandera”, en rechazo a lo que consideran decisiones basadas en criterios políticos.
El sector salud expone distintas demandas, entre ellas, el cese de despidos y el reintegro de trabajadores que aseguran han sido separados de sus cargos.
Las manifestaciones se desarrollan en un ambiente de tensión, con presencia policial en los alrededores de la sede de Gobierno.
Como consecuencia de la protesta, se reportó el cierre de los dos carriles de acceso a la zona, afectando la circulación vehicular.
El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, por su parte, aseguró que avanza en la conformación de una mesa técnica que revisará cada uno de los casos.
De esta forma, conocer las condiciones laborales del personal. Pese a ello, Midence afirmó que la mayoría de médicos ya cuenta con una plaza asignada.
Incluso sostuvo que se está priorizando al personal que no han tenido “apadrinazgo político”, contrario a lo que denuncian los médicos.
Los manifestantes también exigen el cumplimiento de acuerdos previos relacionados con estabilidad laboral y condiciones de trabajo.
Los manifestantes han advertido que continuarán con las acciones si no reciben respuesta de las autoridades.