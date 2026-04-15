  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

"Plazas por mérito, no por bandera": médicos protestan frente a casa presidencial

Médicos de Honduras protestan frente a Casa Presidencial este miércoles, para exigir a las autoridades frenar despidos injustificados y reintegrar personal

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 10:42
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
1 de 10

Bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional (PN), un numeroso grupo de médicos se concentró este miércoles -15 de abril- en las afueras de Casa Presidencial para exigir el respeto a sus derechos laborales.

 Foto: Agustin Lagos
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
2 de 10

La protesta se mantiene marcada por la consigna “plazas por mérito, no por bandera”, en rechazo a lo que consideran decisiones basadas en criterios políticos.

 Foto: Agustin Lagos
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
3 de 10

El sector salud expone distintas demandas, entre ellas, el cese de despidos y el reintegro de trabajadores que aseguran han sido separados de sus cargos.

 Foto: Agustin Lagos
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
4 de 10

Las manifestaciones se desarrollan en un ambiente de tensión, con presencia policial en los alrededores de la sede de Gobierno.

 Foto: Agustin Lagos
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
5 de 10

Como consecuencia de la protesta, se reportó el cierre de los dos carriles de acceso a la zona, afectando la circulación vehicular.

 Foto: Agustin Lagos
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
6 de 10

El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, por su parte, aseguró que avanza en la conformación de una mesa técnica que revisará cada uno de los casos.

Foto: Agustin Lagos
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
7 de 10

De esta forma, conocer las condiciones laborales del personal. Pese a ello, Midence afirmó que la mayoría de médicos ya cuenta con una plaza asignada.

 Foto: Agustin Lagos
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
8 de 10

Incluso sostuvo que se está priorizando al personal que no han tenido “apadrinazgo político”, contrario a lo que denuncian los médicos.

Foto: Agustin Lagos
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
9 de 10

Los manifestantes también exigen el cumplimiento de acuerdos previos relacionados con estabilidad laboral y condiciones de trabajo.

 Foto: Captura de video
Plazas por mérito, no por bandera: médicos protestan frente a casa presidencial
10 de 10

Los manifestantes han advertido que continuarán con las acciones si no reciben respuesta de las autoridades.

 Foto: Captura de video
Cargar más fotos