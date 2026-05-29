Reino Unido destaca la solidez de la relación bilateral comercial con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La embajadora del Reino Unido ante la República de Guatemala y concurrente para Honduras, Juliana Correa, destacó durante su reciente visita al país la solidez de la relación diplomática y comercial entre ambas naciones. La diplomática señaló que la balanza comercial entre Honduras y el Reino Unido ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, con resultados favorables para la economía hondureña. Correa y Tim Read, jefe de cooperación internacional del Reino Unido, dialogaron en entrevista con EL HERALDO sobre este tema y otros relacionados con cooperación en educación, medio ambiente e infraestructura. A continuación, sus valoraciones.

Juliana Correa: Hay un crecimiento del 26%

¿Cuáles han sido los aspectos más importantes de la relación bilateral entre el Reino Unido y Honduras, en los dos últimos años? Quisiera empezar por destacar una relación comercial bilateral supersólida. Las últimas cifras que tenemos del total del 2025 es un intercambio comercial cercano a los 300 millones de dólares, que es una cifra sin precedente. No habíamos tenido un volumen de comercio tan avanzado y hay aspectos bien interesantes de ese intercambio comercial. Lo primero es que es un crecimiento de más o menos el 26% con relación al 2024, una cifra súper saludable, pero aparte, esa balanza comercial está bastante más a favor de Honduras que de Reino Unido. Significa que Honduras exporta a Reino Unido mucho más de lo que Reino Unido exporta a Honduras, y que son economías supremamente complementarias.

En 2025, el comercio total entre Reino Unido y Honduras fue de 298.4 millones de dólares, un aumento de 25,6% en comparación con 2024. Las exportaciones a Honduras ascendieron a 50 millones de dólares y las importaciones totales del Reino Unido desde Honduras ascendieron a 248.4 millones de dólares.



¿Qué beneficios en común tiene esta relación diplomática entre Honduras y el Reino Unido? Beneficios, muchos. Creo que en el punto específico de la relación comercial, eso genera empleo en ambas partes. Las empresas en ambas partes pagan impuestos y dinamizan muchísimo el intercambio de conocimiento y de tecnología. Entonces, yo creo que de entrada todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial es una relación ganar-ganar; que fortalece muchísimo los lazos entre países y que yo personalmente le creo muchísimo a eso. Lo conocemos un poco como la diplomacia comercial, pero en realidad lo que está detrás de eso son lazos entre personas y entre empresas que se fortalecen con el tiempo. Eso es un aspecto muy importante de la relación bilateral. ¿Se podría mejorar en algo este vínculo? Si es así, ¿Qué elementos o qué cosas en particular? Destaco el seguir creciendo. La colaboración, el intercambio comercial, porque es una relación con un potencial enorme, como te hablaba. Queremos cada vez más intercambio desde ese punto de vista. Parte de lo que estamos haciendo con la visita especial que tenemos esta semana, es ahondar en temas de infraestructura. Nos interesa mucho acompañar y apoyar a Honduras en el desarrollo de infraestructura y para eso hay un elemento muy importante de nuestra Expert Credit Agency (ECA). ¿Cuál es el comportamiento actual de la balanza comercial entre el Reino Unido y Honduras? En 2025, el comercio total entre Reino Unido y Honduras fue de 298.4 millones de dólares, un aumento de 25,6% en comparación con 2024. Las exportaciones a Honduras ascendieron a 50 millones de dólares y las importaciones totales del Reino Unido desde Honduras ascendieron a 248.4 millones de dólares. ¿Qué productos o materias primas importa el Reino Unido desde Honduras? En cuanto a los principales productos que Honduras exporta a Reino Unido, no te va a sorprender que son los mariscos. De hecho, acabo de publicar una foto en mis redes, que estuve hace poco en Londres y estuve comiendo camarones hondureños. Me emocionó muchísimo porque está muy claro en el label, que eran unos deliciosos camarones hondureños y es una de las principales exportaciones. Luego el café, es bastante importante. También, frutas y verduras. Así que, digamos, que no hay sorpresas en cuanto a las principales exportaciones de Honduras. Del otro lado, una de nuestras principales exportaciones a Honduras tiene que ver con temas de bebidas; que ahí pues inevitablemente el whisky y la ginebra, que son bastante populares y maquinaria industrial, es el segundo rubro más importante. ¿Qué podría mejorar Honduras en sus productos exportables para tener un mayor o mejor mercado en Reino Unido? Yo creo que en cualquier caso, a lo que le están apuntando la mayoría de las economías en desarrollo es a productos con mucho valor agregado. Lo que queremos ver cada vez más es, claro, las materias primas son importantes y el producto en crudo, pero mientras más procesado, más valor agregado, pues mejores precios. Una de las otras cosas que me encanta destacar son las exportaciones de café de Honduras a Reino Unido. Cada vez se toma más café y nos emociona muchísimo encontrarnos con la calidad del café (hondureño) en los comercios eh británicos. ¿Cuál es su opinión sobre los procesos democráticos y la gobernanza actual en nuestro país? Quisiera destacar, y de verdad que me llenó de orgullo, nosotros el año pasado acompañamos muy de cerca los procesos electorales, que sabemos que no fueron fáciles. Yo personalmente acompañé la Misión de Observación Electoral que estuvo presente en las elecciones en noviembre y al salir a las calles e ir de punto de votación en punto de votación y darnos cuenta del compromiso de la ciudadanía con el proceso democrático, te digo que fue un orgullo. De verdad que de los procesos más ordenados, con un compromiso por la democracia desde el individuo que estaba preparado a hacer filas largas porque nos tocaron unos puntos de votación con una presencia impresionante, el orden, la calma y el compromiso de la gente, es algo que de verdad yo celebro muchísimo, me parece un ejemplo de Honduras para la región. En algunos países se está debilitando la democracia, contrario a lo que pasó en Honduras en noviembre, que es un fortalecimiento democrático muy significativo que nosotros celebramos y los felicitamos por ese logro tan importante. En estos primeros meses de la nueva administración, celebramos todos los esfuerzos de seguir avanzando. Aquí hay una tarea bien importante, de entender dónde estamos y a dónde queremos llegar, y cómo se llega de ese A al B. ¿Cree que hay respeto el Estado de Derecho en Honduras? Yo creo que el Estado de Derecho, en general, en la región, es una tarea que hay que seguir trabajando. En general, para nosotros el tema de defensores de derechos humanos es bien importante, de hecho ha sido una de las prioridades de la agenda bilateral, donde venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Honduras y creemos que hay que seguir trabajando. Se ha logrado mucho, pero creemos que hay mucho por hacer. ¿En qué consiste la cooperación del Reino Unido a través del Fondo para Paisajes Biodiversos (BLF)? Es un fondo increíble. Lo que tenemos nosotros con el BLF, como lo describes, que por sus siglas en inglés es el Biodiversity Landscapes Fund, es un fondo regional. Esa es la primera característica que a mí me encanta destacar, porque todos los temas de biodiversidad, de naturaleza y de clima, no pueden ser entendidos únicamente entre países individuales.

A la larga, la reserva de la biósfera Maya es un territorio suficientemente amplio dentro de Centroamérica que implica que necesitamos que los países colaboren entre ellos. Entonces, este fondo cubre El Salvador, Belice, Honduras y y Guatemala. Es un fondo -que para que te hagas una idea- solamente para Honduras, en los próximos tres años, estamos buscando invertir más de ocho millones de dólares, pero que es un fondo que corre, viene del 2023 al 2029, y se ha invertido de manera sustancial hasta la fecha. Es un fondo muy bonito porque tiene tres pilares fundamentales, todo el trabajo con las comunidades, porque entendemos que necesitamos involucrar a las comunidades en estas zonas, naturaleza y clima. ¿Que trabajos se hacen en este proyecto ambiental? Todos los temas de biodiversidad. Como sabemos, al jaguar no le importa si está cruzando la frontera entre Honduras y Guatemala; de ahí la necesidad de entender las oportunidades y los retos de manera regional. Destacamos una serie de cosas. En la temporada de incendios, que la estamos terminando gracias a Dios y están llegando las lluvias a esta región, hacemos mucho trabajo en prevención de incendios. En Honduras, específicamente hemos trabajado con temas de prevenir el tráfico ilegal de especies, que ha sido desafortunadamente un flagelo que ha afectado a esta región y que nos interesa detener. Y una de las cosas que más me emocionan, es que por primera vez, con el monitoreo biológico que estamos haciendo el Fondo se enfoca principalmente en la zona del Trifinio y de La Mosquitia. En La Mosquitia hemos visto regresar a los hormigueros gigantes; eso es un notición, porque lo que eso significa es que es un ecosistema saludable que se está recuperando. Pero celebramos también mucho el reconocimiento del murciélago cormura. No será el animal más popular entre todos los aficionados, pero de nuevo la presencia de este tipo de murciélago significa que el ecosistema se está regenerando. Estamos muy emocionados.

¿A cuánto asciende la inversión monetaria total de este programa? El total invertido sobre una década, específicamente solo en este Fondo son más o menos 18 millones de dólares. Es importante diferenciar que este es el Fondo más grande, el más conocido, pero hay otras iniciativas, por ejemplo, como el Darwin Fund, que viene operando en la región desde hace muchísimo tiempo, que tiene varios varios proyectos. Tenemos otro fondo que se llama Elotion, que trabajamos en La Ceiba, en temas de pesca artesanal, por ejemplo; de cómo le ayudamos a los pescadores con las mejores prácticas, pero también a conservar el producto en óptimas condiciones para que lo puedan vender en un mejor precio. ¿Quién ejecuta directamente las actividades de campo? Las organizaciones locales. Es bastante valioso destacar que el Fondo trabaja con nuestro coordinador local, que es el The Wildlife Conservation Society (WCS) y Bosques del Mundo (CATIE), y ellos como sombrilla, trabajan con un montón de organizaciones locales. ¿Cuántos hondureños han sido beneficiados y están gozando de las Becas Chevening actualmente? Nuestras Becas Chevening es un programa de becas de maestría del Reino Unido. A la fecha llevamos 58 exbecarios hondureños que han estudiado en universidades del Reino Unido sus estudios de maestría y que regresan a Honduras a aplicar ese conocimiento, esa formación que recibieron en una gran variedad de campos. Nos encontramos en temas de sector privado, en Organizaciones no Gubernamentales, en el gobierno como tal, en absolutamente todos los sectores de la economía, contribuyendo con su talento y su conocimiento. Eso nos encanta. Este año estamos todavía en el proceso de asignación de becas. Esperamos asignar dos becas más este año, y así se va creciendo de a poco esa comunidad de "Chevening", como les llamamos nosotros. ¿Quiénes pueden optar a estas becas académicas; cualquier hondureño o sólo jóvenes de escasos recursos económicos? Cualquier persona, cualquier hondureño que quiera hacer su estudio de posgrado en Reino Unido, puede aplicar. Hay una serie de requisitos que los invito a visitar la página oficial de Chevening, para que vean todo muy detallado. La gente aplica, luego hay ciertas personas que pasan la entrevista y dependiendo del puntaje se asigna o no la beca. Básicamente el requisito es que la persona se haya graduado de un pregrado y que haya trabajado dos años (en la carrera que estudió). Así que esos son los requisitos básicos y la persona puede aplicar. Son becas muy completas, que cubren toda la manutención y el fee (pago) de la universidad ¿En qué universidades pueden estudiar al ganar una beca? En la que quieran; esa es la otra noticia maravillosa alrededor de Chevening, y es que la persona elige dónde dónde quiere estudiar. El requisito para poder asignar la beca es que la persona tenga una oferta de la universidad para poderla contrastar con la beca. Se les recomienda a los participantes que gestionen, en paralelo, su aplicación a la universidad y su aplicación a la beca.

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