Reveló fotos del proyecto: ¿Qué hizo Shin Fujiyama con los bitcoines que donó Nayib Bukele?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donó dos bitcoins a Shin Fujiyama desde sus fondos personales en octubre de 2024. El creador de contenido dio detalles de en qué invirtió la suma que, en lempiras, asciende a más de tres millones.
La donación ocurrió a través de una transmisión en TikTok, cuando el creador de contenido se encontraba en suelo salvadoreño completando su reto de correr 3,000 kilómetros para recaudar fondos destinados a la construcción de escuelas en Honduras.
Debido a la naturaleza de los fondos en criptomonedas y las gestiones necesarias para el traslado e intercambio internacional de dinero hacia Honduras, los trámites demoraron varios meses.
No obstante, Shin Fujiyama realizó una publicación en la que expresó: “Hace más de un año, el presidente Bukele donó dos bitcoins para apoyar la construcción de escuelas en Honduras”.
Seguidamente explicó: “Debido a los procesos necesarios para el traslado internacional de esos fondos, el proyecto tomó más tiempo de lo esperado, pero hoy finalmente podemos compartir avances”.
El creador de contenido mostró una fotografía de una escuela que, según dijo, está ubicada en el departamento de Colón.
Los avances de la obra muestran una estructura de dos pisos y varias aulas, con un progreso aproximado del 70%. Shin adelantó que, si todo avanza bien, la escuela sería entregada en septiembre.El creador de contenido mostró una fotografía de una escuela que, según dijo, está ubicada en el departamento de Colón.
Según la publicación del creador de contenido, esta no es la única obra en desarrollo con la donación de Nayib Bukele, ya que en diferentes partes del país también se avanza con la construcción de otras escuelas.
“Esta escuela es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando unimos esfuerzos más allá de las fronteras”, publicó Shin Fujiyama.
“Trabajando juntos, Honduras y El Salvador pueden ayudar a que más niños tengan acceso a una educación digna. Pronto compartiremos más avances de las escuelas que se están construyendo gracias a esta donación”, posteó el creador de contenido