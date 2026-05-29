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Chris Hemsworth protagonizará película de carreras sobre la Tatts Finke Desert Race

El actor australiano protagonizará una película inspirada en la Tatts Finke Desert Race, considerada una de las competencias todoterreno más extremas del mundo

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 09:56
Chris Hemsworth protagonizará película de carreras sobre la Tatts Finke Desert Race
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La Tatts Finke Desert Race, una de las competencias todoterreno más emblemáticas y extremas de Australia que este 2026 cumple su 50 aniversario, llegará a la pantalla gracias a Chris Hemsworth.

 Foto: Instagram de Chris Hemsworth
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Es sabida la pasión personal que tiene el actor por los deportes extremos y de aventura, así que no es nada extraño que se haya interesado en un proyecto como este.

 Foto: Instagram de Chris Hemsworth
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Según informó el medio especializado Deadline, la productora Wild State —fundada por Hemsworth junto a Ben Grayson— firmó una alianza exclusiva con los organizadores de la carrera.

 Foto: Instagram de Chris Hemsworth
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La alianza incluye el desarrollo de proyectos relacionados con esta emblemática carrera, y uno de ellos es precisamente una película protagonizada por el actor, famoso por sus interpretaciones de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel.

 Foto: Instagram de Chris Hemsworth
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La película se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y contará con guion de Ricky Staub y Dan Walser.

 Foto: Instagram de Chris Hemsworth
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Además del largometraje, la productora del actor trabaja en documentales y otros contenidos audiovisuales centrados en la histórica competencia australiana.

 Foto: Instagram de Chris Hemsworth
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“Las carreras todoterreno han sido una pasión en mi familia durante mucho tiempo y en Wild State estamos encantados de asociarnos con la Tatts Finke Desert Race en vísperas de su 50 aniversario y llevar esta épica competición a una audiencia global”, dijo Hemsworth.

 Foto: Instagram de Chris Hemsworth
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La competencia se realiza en el Territorio del Norte de Australia y es reconocida como una de las pruebas más exigentes del automovilismo extremo debido a sus terrenos remotos y condiciones adversas.

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Actualmente, Hemsworth también trabaja en Extraction 3 y volverá a interpretar a Thor en Avengers: Doomsday, que se estrena en diciembre de este 2026.

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Hasta el momento la carrera del actor se ha centrado en películas de superhéroes y de acción, y salvo "Rush: pasión y gloria", de 2013, que es sobre la Fórmula 1, no tiene más trabajos sobre deportes extremos.

 Foto: Instagram de Chris Hemsworth
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