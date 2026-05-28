Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos

Kevyn Oseguera, Víctor Bustillo, Erlin Varela, Marcos Roque, Erick Castillo, Johan Raudales y Carlos Castellanos, de Deportes.
El director de El Heraldo y La Prensa, Carlos Mauricio Flores, entrega el premio al Mérito y Dedicación al periodista Yony Bustillo.
Doña María Elena Rodríguez, la que mueve los hilos de la sala de Redacción, un ser humano ejemplar que de desempeña su trabajo con dedicación.
El director de El Heraldo y La Prensa, Carlos Mauricio Flores, entrega a Sofía Portillo un reconocimiento por ser la autora del post con más visualizaciones en redes sociales de El Heraldo.
María Ortiz, jefa de Redacción de El Heraldo, entrega un reconocimiento a Sabdy Flores, por ser la autora del video con más visualizaciones en redes sociales de El Heraldo.
Glenda Estrada, entrega reconocimiento al Mérito y Dedicación a Cinthya Bardales, periodista de Soft News de El Heraldo.
La jefa de Redacción, María Ortiz, entrega el premio al Mérito y Dedicación al periodista de Metro, Marbin López.
Nicolle López de GoTV, recibe el reconocimiento al Mérito y Dedicación de manos de Glenda Estrada.
El director de El Heraldo y La Prensa, Carlos Mauricio Flores, entrega un reconocimiento al Compromiso al fotoperiodista Marvin Salgado.
María Ortiz, jefa de Redacción de El Heraldo, entrega el premio al Mérito y Dedicación al periodista de prensa general David Zapata.
La periodista de GoTV, KImberly Molina, fue la ganadora del concurso de premios Campeonísimo durante la jornada de celebraciones por el Día del Perodista.
El periodista Javier Flores, junto al editor de Deportes Erlin Varela, quien recibió el premio de Mérito y Dedicación
El fotoperiodista de EL HERALDO, David Romero recibe el premio de "Heraldo de la Redacción.
Andrea Reyes de Mercadeo, entrega uno de los premios al editor Luis Rodríguez de EL HERALDO.
Glenda Estrada entrega el premio al Mérito y a la Dedicación a Daniela Zepeda, periodista digital de El Heraldo.
Parte del equipo de GoTV, uno de los que más premios ganó durante la jornada de concursos y reconocimientos.
Rodiney Cerrato, recibe el reconocimiento por su labor en la producción audiovisual de contenidos de EL HERALDO.
Carol Pavón de La Prensa, feliz al ganar uno de los premios de la jornada de celebración.
A los periodistas de digital les dio tiempo para posar para la cámara en un espacio de la jornada de celebración que duró dos días.
El premio del Arqueólogo de la Redacción fue para Robert Marín. Le entrega el premio, Andrea Reyes de Mercadeo.