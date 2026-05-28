  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos

Con dos jornadas de premios, concursos, murales, exposiciones y entrega de reconocimientos, entre otros, el grupo de medios celebró la labor del equipo periodístico en su día

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 18:42
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
1 de 20

Kevyn Oseguera, Víctor Bustillo, Erlin Varela, Marcos Roque, Erick Castillo, Johan Raudales y Carlos Castellanos, de Deportes.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
2 de 20

El director de El Heraldo y La Prensa, Carlos Mauricio Flores, entrega el premio al Mérito y Dedicación al periodista Yony Bustillo.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
3 de 20

Doña María Elena Rodríguez, la que mueve los hilos de la sala de Redacción, un ser humano ejemplar que de desempeña su trabajo con dedicación.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
4 de 20

El director de El Heraldo y La Prensa, Carlos Mauricio Flores, entrega a Sofía Portillo un reconocimiento por ser la autora del post con más visualizaciones en redes sociales de El Heraldo.

 Foto: Marvin Salgado
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
5 de 20

María Ortiz, jefa de Redacción de El Heraldo, entrega un reconocimiento a Sabdy Flores, por ser la autora del video con más visualizaciones en redes sociales de El Heraldo.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
6 de 20

Glenda Estrada, entrega reconocimiento al Mérito y Dedicación a Cinthya Bardales, periodista de Soft News de El Heraldo.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
7 de 20

La jefa de Redacción, María Ortiz, entrega el premio al Mérito y Dedicación al periodista de Metro, Marbin López.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
8 de 20

Nicolle López de GoTV, recibe el reconocimiento al Mérito y Dedicación de manos de Glenda Estrada.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
9 de 20

El director de El Heraldo y La Prensa, Carlos Mauricio Flores, entrega un reconocimiento al Compromiso al fotoperiodista Marvin Salgado.

 Foto: Aníbal Vásquez/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
10 de 20

María Ortiz, jefa de Redacción de El Heraldo, entrega el premio al Mérito y Dedicación al periodista de prensa general David Zapata.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
11 de 20

La periodista de GoTV, KImberly Molina, fue la ganadora del concurso de premios Campeonísimo durante la jornada de celebraciones por el Día del Perodista.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
12 de 20

El periodista Javier Flores, junto al editor de Deportes Erlin Varela, quien recibió el premio de Mérito y Dedicación

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
13 de 20

El fotoperiodista de EL HERALDO, David Romero recibe el premio de "Heraldo de la Redacción.

 Foto: El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
14 de 20

Andrea Reyes de Mercadeo, entrega uno de los premios al editor Luis Rodríguez de EL HERALDO.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
15 de 20

Glenda Estrada entrega el premio al Mérito y a la Dedicación a Daniela Zepeda, periodista digital de El Heraldo.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
16 de 20

Parte del equipo de GoTV, uno de los que más premios ganó durante la jornada de concursos y reconocimientos.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
17 de 20

Rodiney Cerrato, recibe el reconocimiento por su labor en la producción audiovisual de contenidos de EL HERALDO.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
18 de 20

Carol Pavón de La Prensa, feliz al ganar uno de los premios de la jornada de celebración.

 Foto: David Romero/EL Heraldo
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
19 de 20

A los periodistas de digital les dio tiempo para posar para la cámara en un espacio de la jornada de celebración que duró dos días.

 Foto: Marvin Salgado
Grupo OPSA celebra Día del Periodista con jornada de premios y reconocimientos
20 de 20

El premio del Arqueólogo de la Redacción fue para Robert Marín. Le entrega el premio, Andrea Reyes de Mercadeo.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Cargar más fotos