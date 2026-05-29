Comisión interventora de la Dipampco presenta informe tras masacre de cinco agentes en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión interventora de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) reveló los hallazgos de las investigaciones tras la masacre en Corinto, Omoa, Cortés, donde murieron cinco agentes. Fue el viceministro de Seguridad, Mésil Aguilar, quien compartió el informe de los hallazgos. “La comisión interventora de la Dipampco ha concluido la fase de evaluación técnica, administrativa y operativa”, expresó. Entre los hallazgos, Aguilar enumeró que se identificaron “indicios que presumen la comisión de faltas administrativas y penales por parte de directivos de la Dipampco, entre ellas la inobservancia de los protocolos institucionales para el registro y control de las operaciones de cualquier índole”.

Además, el viceministro agregó que hubo “negligencia o encubrimiento de parte del equipo directivo de la Dipampco en cuanto a la naturaleza, destino y propósito de la misión en la que perecieron cinco policías”. Agregó también que existió omisión de la debida diligencia para evaluar los riesgos operacionales, así como la falta de adopción de medidas de seguridad y coordinación previa a la operación. Asimismo, señaló una falta al deber de informar oportunamente a los mandos superiores de la Policía Nacional sobre el desenlace de la misión. Se reiteró que la operación no contaba con orden judicial para la ejecución del allanamiento ni con los supuestos procesales requeridos para realizarlo sin la autorización correspondiente. Además, no se contempló el formato requerido para la autorización de este tipo de operaciones. “No se coordinó acompañamiento ni apoyo operativo con las autoridades policiales destacadas en la zona de operaciones. Informes reservados indican que nunca existió la intención de realizar una operación en el departamento de Colón, pues desde un principio el equipo se condujo con dirección a la zona de Corinto, Omoa, Cortés”, agregó Aguilar. La masacre en Corinto, Omoa, se registró el pasado jueves 21 de mayo, cuando agentes de la Dipampco realizaban un allanamiento y fueron atacados. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados horas después en una zona montañosa.



Las víctimas del crimen múltiple respondían a los nombres de: Lester Josué Amador Herrera, de 37 años, Emerson Josué Canales Fúnez (26), Dailin Francisco Elvir Quintanilla (32), Leonel Alejandro Valdez Núñez (34) y Nels Makley Eguigure Benavides (24). La comisión interventora estaba encabezada por el subsecretario de Seguridad, Mésil Aguilar; el inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Farid Allan; el director de Inteligencia Policial, Hugo Leonel Velásquez Aguilera; y Juan Francisco Turcios Osorio, director de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Eliminan a la Dipampco