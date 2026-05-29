Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético

El FC Barcelona hizo una jugosa oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez y recibió tajante respuesta del Atlético de Madrid. Esto es lo que se informa desde territorio español.
"El Barcelona envía la primera oferta oficial al Atlético de Madrid por Julián Álvarez por valor de 100 millones de euros", informó Fabrizio Romano este 29 de mayo.
Romano indicó que la oferta del Barcelona es "sin variables ni jugadores involucrados" para la compra total de la ficha de Álvarez.
A su vez, precisó que "el Atlético no está contento con la situación de las últimas 24 horas, pero Julián Álvarez ya ha pedido su salida".
Seguidamente Fabrizio Romano informó "el Atlético de Madrid no tiene intención de aceptar 100 millones de euros como precio de salida para Julián Álvarez".
Y añadió: "El Barcelona está dispuesto a retomar las negociaciones pronto; el entorno de Julián ya le ha dejado claro al Atlético que quiere marcharse".
El malestar en el Atlético de Madrid viene de largo debido a este constante ruido mediático. Los dirigentes rojiblancos ya denunciaron el jueves una campaña perfectamente orquestada para desestabilizar al equipo. Apuntan directamente al entorno del club catalán y a supuestos intermediarios del propio futbolista.
En el Metropolitano sostienen que esta situación no es nueva y que se repite constantemente. Según explican desde el club, las informaciones falsas comenzaron casi desde el día en que Julián llegó.
Y consideran que se está intentando perturbar la tranquilidad del jugador de forma totalmente injustificada.
La postura de la dirección deportiva del Atlético de Madrid es firme e inamovible. El club madrileño ha dejado muy claro que el delantero campeón del mundo no está en venta. No tienen ninguna intención de escuchar propuestas ni de sentarse a negociar con ningún rival.