  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético

FC Barcelona quiere romper el mercado y contratar a uno de los mejores delanteros del mundo

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 08:10
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
1 de 10

El FC Barcelona hizo una jugosa oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez y recibió tajante respuesta del Atlético de Madrid. Esto es lo que se informa desde territorio español.

Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
2 de 10

"El Barcelona envía la primera oferta oficial al Atlético de Madrid por Julián Álvarez por valor de 100 millones de euros", informó Fabrizio Romano este 29 de mayo.

Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
3 de 10

Romano indicó que la oferta del Barcelona es "sin variables ni jugadores involucrados" para la compra total de la ficha de Álvarez.

Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
4 de 10

A su vez, precisó que "el Atlético no está contento con la situación de las últimas 24 horas, pero Julián Álvarez ya ha pedido su salida".

Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
5 de 10

Seguidamente Fabrizio Romano informó "el Atlético de Madrid no tiene intención de aceptar 100 millones de euros como precio de salida para Julián Álvarez".

Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
6 de 10

Y añadió: "El Barcelona está dispuesto a retomar las negociaciones pronto; el entorno de Julián ya le ha dejado claro al Atlético que quiere marcharse".

Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
7 de 10

El malestar en el Atlético de Madrid viene de largo debido a este constante ruido mediático. Los dirigentes rojiblancos ya denunciaron el jueves una campaña perfectamente orquestada para desestabilizar al equipo. Apuntan directamente al entorno del club catalán y a supuestos intermediarios del propio futbolista.

 Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
8 de 10

En el Metropolitano sostienen que esta situación no es nueva y que se repite constantemente. Según explican desde el club, las informaciones falsas comenzaron casi desde el día en que Julián llegó.

 Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
9 de 10

Y consideran que se está intentando perturbar la tranquilidad del jugador de forma totalmente injustificada.

 Foto: Cortesía redes
Barcelona ofrece €100 millones por Julián Álvarez y recibe tajante respuesta del Atlético
10 de 10

La postura de la dirección deportiva del Atlético de Madrid es firme e inamovible. El club madrileño ha dejado muy claro que el delantero campeón del mundo no está en venta. No tienen ninguna intención de escuchar propuestas ni de sentarse a negociar con ningún rival.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos