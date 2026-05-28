Hondupino o Estrella Roja, así es el nuevo equipo que irá a Liga Nacional: ¿dónde jugará?

Quien gane y ascienda jugará sus partidos en el Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso. El último club originario de El Paraíso que estuvo en Liga Nacional fue el Club Deportivo Súper Estrella, quien descendió oficialmente de la Primera División de Honduras en la temporada 1992-1993. Este domingo será la ida entre Hondupino y Estrella Roja.