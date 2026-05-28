Hondupino o Estrella Roja, así es el nuevo equipo que irá a Liga Nacional: ¿dónde jugará?

Hondupino y Estrella Roja pelearán por el boleto a la Liga Nacional y este fin de semana comenzará a definirse al nuevo inquilino del máximo circuito. ¿De dónde son estos clubes y dónde jugarían?
Uno de los dos sustituirá al Victoria de La Ceiba, institución que perdió la categoría hace un par de semanas.
Hondupino es de Trojes, El Paraíso, y nunca ha estado en el máximo circuito del balompié nacional.
Hondupino acaba de ser campeón del Torneo Clausura de Liga de Ascenso al vencer en la final al vencer al Brasilia de Río Lindo, Cortés.
Sin embargo, si Hondupino es campeonísimo no jugará su partidos en Trojes porque el estadio no reúne todos los requisitos.
En tanto, Estrella Roja es de Danlí y fue campeón del Torneo Apertura de Ascenso al vencer en ese momento a la Real Sociedad de Tocoa.
Este equipo realiza sus partidos en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, recinto que ya ha sido de Liga Nacional.
Uno de los futbolistas que participa en el Estrella Roja es el veterano Reinieri Mayorquín, que fue campeón en Marathón y Motagua.
Quien gane y ascienda jugará sus partidos en el Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso. El último club originario de El Paraíso que estuvo en Liga Nacional fue el Club Deportivo Súper Estrella, quien descendió oficialmente de la Primera División de Honduras en la temporada 1992-1993. Este domingo será la ida entre Hondupino y Estrella Roja.