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Crack del Real Madrid y amigo de Messi quedan fuera del Mundial 2026 con Argentina

Lionel Scaloni entregó el listado de 26 jugadores que jugarán con Argentina el Mundial 2026

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 16:02
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La Selección de Argentina brindó el listado de 26 de jugadores para el Mundial 2026 con notables ausencias, entre ellos un crack del Real Madrid y uno de los amigos de Lionel Messi. ¿Quiénes verán el Mundial por TV?

Foto: El Heraldo
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Lionel Scaloni brindó hoy el listado de 26 jugadores y sobresalen jugadores como "Dibu" Martínez, Christian Romero, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez y otros.

Foto: Cortesía redes
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Franco Mastantuono, volante del Real Madrid, no fue convocado por Scaloni ante los pocos minutos que ha tenido con el conjunto merengue.

Foto: Cortesía redes
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Otra de las ausencias es Alejandro Garnacho del Chelsea, que tendrá que ver el Mundial por televisión.

Foto: Cortesía redes
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Una sorpresa en el listado es la ausencia de Marcos Acuña, uno de los grandes amigos de Lionel Messi.

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Al listado de los no convocados por Scaloni es el volante Gianluca Prestiannini del Benfica de Portugal.

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A las ausencias se suma el volante Emiliano Buendía del Aston Villa de Inglaterra.

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Otra ausencia en el listado es el defensa Marcos Senesi del AFC Bournemouth de Inglaterra.

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Lionel Scaloni tampoco llamó al defensor Mati Soulé de la Roma de Italia (derecha).

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En la lista preliminar tampoco entró el volante Paulo Dybala y desde hace unas semanas se confirmó que no jugaría el Mundial.

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Otro que había quedado fuera en la lista preliminar fue el volante del Tigres de México, Ángel Correa.

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Asimismo es ausencia Ángel di María del Rosario Central de Argentina, quien se retiró de la Selección hace meses.

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