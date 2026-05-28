Crack del Real Madrid y amigo de Messi quedan fuera del Mundial 2026 con Argentina

La Selección de Argentina brindó el listado de 26 de jugadores para el Mundial 2026 con notables ausencias, entre ellos un crack del Real Madrid y uno de los amigos de Lionel Messi. ¿Quiénes verán el Mundial por TV?
Lionel Scaloni brindó hoy el listado de 26 jugadores y sobresalen jugadores como "Dibu" Martínez, Christian Romero, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez y otros.
Franco Mastantuono, volante del Real Madrid, no fue convocado por Scaloni ante los pocos minutos que ha tenido con el conjunto merengue.
Otra de las ausencias es Alejandro Garnacho del Chelsea, que tendrá que ver el Mundial por televisión.
Una sorpresa en el listado es la ausencia de Marcos Acuña, uno de los grandes amigos de Lionel Messi.
Al listado de los no convocados por Scaloni es el volante Gianluca Prestiannini del Benfica de Portugal.
A las ausencias se suma el volante Emiliano Buendía del Aston Villa de Inglaterra.
Otra ausencia en el listado es el defensa Marcos Senesi del AFC Bournemouth de Inglaterra.
Lionel Scaloni tampoco llamó al defensor Mati Soulé de la Roma de Italia (derecha).
En la lista preliminar tampoco entró el volante Paulo Dybala y desde hace unas semanas se confirmó que no jugaría el Mundial.
Otro que había quedado fuera en la lista preliminar fue el volante del Tigres de México, Ángel Correa.
Asimismo es ausencia Ángel di María del Rosario Central de Argentina, quien se retiró de la Selección hace meses.