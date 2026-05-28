Olimpia amarra sus primeros fichajes, Motagua saca la chequera y Olancho comienza

El mercado de fichajes del fútbol hondureño se ha comenzado a mover, uno de los equipos qua ya comenzó con las altas es el Olimpia de Eduardo Espinel
Luis Meléndez - Sus días están contados en el Motagua, tiene contrato con el club azul, pero no cuenta con él para la próxima campaña.
Marcelo Pereira - Se olvidó del Cartaginés y ahora se alista para regresar al fútbol hondureño, el Olancho FC sería su destino.
Riky Zapata - Llegó a las filas del Motagua en el 2023 de la Real Sociedad, ahora su nuevo club sería el Olancho FC, quien busca ficharlo.
Eddie Hernández - El 'cañonero del aguán' tiene año y medio con el Real España, pero hay una cláusura que de haber oferta del extranjero se podría ir.
Jerry Bengtson - Se le venció el contrato con el Olimpia y no fue renovado, pese a tener 39 años quiere siguir activo y el Olancho FC o el Vida sería su destino.
Pablo Lavallén - El técnico argentino empacó maletas y se fue de territorio Hondureño sin renovar con el Marathón. El enrenador tiene ofertas de Chile y Perú.
Marcelo Santos - Llegó a las filas del Motagua en el 2017, en el último torneo perdió la titularidad y su trayectoria con los azules habría terminado.
Carlos Meléndez - Finalizó convenio con Motagua y no sería renovado por la institución azul; tiene año y medio de no jugar.
Ángel Caicedo - El jugador del Independiente podría llegar al fútbol hondureño para militar en el Olancho FC.
Samuel Card - Cremas del Comunicaciones han fijado sus ojos en el futbolista hondureño del Victoria, pero Marathón y Real España también lo quieren.
Jhow Benavídez - Su contrato con el Real España, ahora negocia su renovación con los aurinegros, auque le han llegado ofertas del Marathón y Motagua.
Juan Manuel Capelutto - Tras su mal torneo con el Real España, el defensor uruguayo saldría de la institución aurinegra.
Gonzalo Ritacco - El volante argentino no tuvo un gran torneo en el Real España y la opción de que se vaya está latente.
Jonathan Paz - El defensor central que estuvo un año en el Génesis, regresa al Olimpia tras su cesión.
Janier Bermúdez - El extremo izquierdo de 17 años interesa al Motagua y al Olimpia; será decisión de él a dónde ir porque es agente libre.
Julio Dicaprio Rodríguez - El panameño del Real España tuvo un pésimo campeonato, sumando apenas 90 minutos en un partido, por lo que saldría del club.
Josman Figueroa - Tras salir del Olimpia, el Génesis FC sería nueva casa del jugador hondureño.
Jeffry Miranda - Su buen momento con el Génesis PN se ha ganado el llamado a la selección de Honduras y ahora daría el salto a la MLS.
Christian Andrés - Seguirá al frente de la presidencia del Platense, esto después de varios días donde se hablaba que había intención de sacarlo.
Chato Padilla - Todo indica que el hijo pródigo regresará a casa. Victoria busca el retorno del técnico hondureño al banquillo para que los ascienda.
Cristian Sacaza - El jugador busca una rescisión de contrato del conjunto verdolaga ya que no está contento con los pocos minutos que ha tenido.
Samuel Elvir - El Real Estelí y el Penan de Malasia serían los destinos del lateral derecho hondureño.
Yetshon Chávez - De buen torneo con el CD Choloma, el volante podría salir del club cholomeño para firmar con los lobos de la UPNFM.
Kenny Bodden - Extranjero y Motagua, esas son las dos opciones que tiene el defensor hondureño, que siemprepone como prioridad a Marathón, tras terminar contrato.
Kilmar Peña - El atacante hondureño de 29 años y tras los 11 goles anotados en el torneo Clausura 2026 con lobos de la UPNFM, pasaráa engrosar las filas del Olimpia.